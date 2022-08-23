https://ria.ru/20220823/kuzbass-1811524189.html

Кузбасс собрал более 29 миллионов рублей на восстановление Горловки

Кузбасс собрал более 29 миллионов рублей на восстановление Горловки - РИА Новости, 23.08.2022

Кузбасс собрал более 29 миллионов рублей на восстановление Горловки

Жители Кузбасса на восстановление Горловки в Донецкой Народной Республики собрали более 29 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:42

2022-08-23T12:42

2022-08-23T12:42

россия

кемерово

кемеровская область

донецкая народная республика

горловка

единая россия

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КЕМЕРОВО, 23 авг – РИА Новости. Жители Кузбасса на восстановление Горловки в Донецкой Народной Республики собрали более 29 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.Кузбасс помогает в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке в ДНР. Пятнадцатого августа текущего года в регионе прошел 17-часовой медиамарафон. Волонтеры раздавали брошюры с информацией о том, как можно помочь жителям пострадавшего города. Только за время медиамарафона было собрано 11 миллионов 524 тысячи рублей."Продолжается сбор средств на помощь в восстановлении инфраструктуры Горловки. По инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей создан специальный счет. В настоящее время кузбассовцы перечислили 29 миллионов 667 тысяч рублей", – говорится в сообщении.Также люди приносят вещи, средства гигиены, книги, продукты длительного срока хранения. Кроме того, представители Союза женщин Кузбасса помогут собраться в школу детям из Горловки, организовав для них акцию "Помоги собраться в школу". К акции также подключились общественные организации, предприятия и учреждения региона: Общественная палата региона, Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи, филиал Русского музея в Кемерово, Кемеровостат, региональные уполномоченные по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей и другие.В посылках из Кузбасса к началу нового учебного года в Горловку придут книги, новые ранцы со школьными принадлежностями, обувь и одежда, в том числе комплекты спортивной и школьной формы, игрушки. Отмечается, что значительная часть гуманитарного груза — канцелярские товары не только для школьников, но и для учителей. В каждую коробку вложены письма кузбассовцев детям Донбасса с пожеланиями успехов в учебе, новых знаний и новых друзей.Жители Ленинска-Кузнецкого присоединились к акции "Бабушкина забота" проекта "Единой России" "Старшее поколение". Члены Совета ветеранов, Совета женщин и волонтеры Центра социального обслуживания населения собрали для жителей ДНР и ЛНР 160 пар носочков, рукавицы, кофточки, палантины и другие теплые вязаные вещи.

https://ria.ru/20220823/gumpomosch-1811461422.html

https://ria.ru/20220822/sotrudnichestvo-1811425140.html

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кемерово

кемеровская область

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кемерово, кемеровская область, донецкая народная республика, горловка, единая россия