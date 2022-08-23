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Кузбасс собрал более 29 миллионов рублей на восстановление Горловки - РИА Новости, 23.08.2022
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Кузбасс собрал более 29 миллионов рублей на восстановление Горловки
Кузбасс собрал более 29 миллионов рублей на восстановление Горловки - РИА Новости, 23.08.2022
Кузбасс собрал более 29 миллионов рублей на восстановление Горловки
Жители Кузбасса на восстановление Горловки в Донецкой Народной Республики собрали более 29 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:42
2022-08-23T12:42
россия
кемерово
кемеровская область
донецкая народная республика
горловка
единая россия
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КЕМЕРОВО, 23 авг – РИА Новости. Жители Кузбасса на восстановление Горловки в Донецкой Народной Республики собрали более 29 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.Кузбасс помогает в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке в ДНР. Пятнадцатого августа текущего года в регионе прошел 17-часовой медиамарафон. Волонтеры раздавали брошюры с информацией о том, как можно помочь жителям пострадавшего города. Только за время медиамарафона было собрано 11 миллионов 524 тысячи рублей."Продолжается сбор средств на помощь в восстановлении инфраструктуры Горловки. По инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей создан специальный счет. В настоящее время кузбассовцы перечислили 29 миллионов 667 тысяч рублей", – говорится в сообщении.Также люди приносят вещи, средства гигиены, книги, продукты длительного срока хранения. Кроме того, представители Союза женщин Кузбасса помогут собраться в школу детям из Горловки, организовав для них акцию "Помоги собраться в школу". К акции также подключились общественные организации, предприятия и учреждения региона: Общественная палата региона, Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи, филиал Русского музея в Кемерово, Кемеровостат, региональные уполномоченные по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей и другие.В посылках из Кузбасса к началу нового учебного года в Горловку придут книги, новые ранцы со школьными принадлежностями, обувь и одежда, в том числе комплекты спортивной и школьной формы, игрушки. Отмечается, что значительная часть гуманитарного груза — канцелярские товары не только для школьников, но и для учителей. В каждую коробку вложены письма кузбассовцев детям Донбасса с пожеланиями успехов в учебе, новых знаний и новых друзей.Жители Ленинска-Кузнецкого присоединились к акции "Бабушкина забота" проекта "Единой России" "Старшее поколение". Члены Совета ветеранов, Совета женщин и волонтеры Центра социального обслуживания населения собрали для жителей ДНР и ЛНР 160 пар носочков, рукавицы, кофточки, палантины и другие теплые вязаные вещи.
https://ria.ru/20220823/gumpomosch-1811461422.html
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кемерово
кемеровская область
донецкая народная республика
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россия, кемерово, кемеровская область, донецкая народная республика, горловка, единая россия
Россия, Кемерово, Кемеровская область, Донецкая Народная Республика, Горловка, Единая Россия
12:42 23.08.2022
 
Кузбасс собрал более 29 миллионов рублей на восстановление Горловки

Жители Кузбасса собрали более 29 миллионов рублей на восстановление Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 23 авг – РИА Новости. Жители Кузбасса на восстановление Горловки в Донецкой Народной Республики собрали более 29 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Кузбасс помогает в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке в ДНР. Пятнадцатого августа текущего года в регионе прошел 17-часовой медиамарафон. Волонтеры раздавали брошюры с информацией о том, как можно помочь жителям пострадавшего города. Только за время медиамарафона было собрано 11 миллионов 524 тысячи рублей.
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"Продолжается сбор средств на помощь в восстановлении инфраструктуры Горловки. По инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей создан специальный счет. В настоящее время кузбассовцы перечислили 29 миллионов 667 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Также люди приносят вещи, средства гигиены, книги, продукты длительного срока хранения. Кроме того, представители Союза женщин Кузбасса помогут собраться в школу детям из Горловки, организовав для них акцию "Помоги собраться в школу". К акции также подключились общественные организации, предприятия и учреждения региона: Общественная палата региона, Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи, филиал Русского музея в Кемерово, Кемеровостат, региональные уполномоченные по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей и другие.
В посылках из Кузбасса к началу нового учебного года в Горловку придут книги, новые ранцы со школьными принадлежностями, обувь и одежда, в том числе комплекты спортивной и школьной формы, игрушки. Отмечается, что значительная часть гуманитарного груза — канцелярские товары не только для школьников, но и для учителей. В каждую коробку вложены письма кузбассовцев детям Донбасса с пожеланиями успехов в учебе, новых знаний и новых друзей.
Жители Ленинска-Кузнецкого присоединились к акции "Бабушкина забота" проекта "Единой России" "Старшее поколение". Члены Совета ветеранов, Совета женщин и волонтеры Центра социального обслуживания населения собрали для жителей ДНР и ЛНР 160 пар носочков, рукавицы, кофточки, палантины и другие теплые вязаные вещи.
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РоссияКемеровоКемеровская областьДонецкая Народная РеспубликаГорловкаЕдиная Россия
 
 
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