Кузбасс собрал более 29 миллионов рублей на восстановление Горловки
Жители Кузбасса собрали более 29 миллионов рублей на восстановление Горловки
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 23 авг – РИА Новости. Жители Кузбасса на восстановление Горловки в Донецкой Народной Республики собрали более 29 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Кузбасс помогает в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке в ДНР. Пятнадцатого августа текущего года в регионе прошел 17-часовой медиамарафон. Волонтеры раздавали брошюры с информацией о том, как можно помочь жителям пострадавшего города. Только за время медиамарафона было собрано 11 миллионов 524 тысячи рублей.
"Продолжается сбор средств на помощь в восстановлении инфраструктуры Горловки. По инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей создан специальный счет. В настоящее время кузбассовцы перечислили 29 миллионов 667 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Также люди приносят вещи, средства гигиены, книги, продукты длительного срока хранения. Кроме того, представители Союза женщин Кузбасса помогут собраться в школу детям из Горловки, организовав для них акцию "Помоги собраться в школу". К акции также подключились общественные организации, предприятия и учреждения региона: Общественная палата региона, Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи, филиал Русского музея в Кемерово, Кемеровостат, региональные уполномоченные по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей и другие.
В посылках из Кузбасса к началу нового учебного года в Горловку придут книги, новые ранцы со школьными принадлежностями, обувь и одежда, в том числе комплекты спортивной и школьной формы, игрушки. Отмечается, что значительная часть гуманитарного груза — канцелярские товары не только для школьников, но и для учителей. В каждую коробку вложены письма кузбассовцев детям Донбасса с пожеланиями успехов в учебе, новых знаний и новых друзей.
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