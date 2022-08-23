https://ria.ru/20220823/kultura-1811455280.html

IMAX запретил показывать в России даже отечественные фильмы

IMAX запретил показывать в России даже отечественные фильмы - РИА Новости, 23.08.2022

IMAX запретил показывать в России даже отечественные фильмы

Западная компания IMAX запретила показывать на ее оборудовании в России даже отечественные фильмы, об этом сообщил гендиректор объединенной киносети "Формула... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T02:58

2022-08-23T02:58

2022-08-23T02:59

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Западная компания IMAX запретила показывать на ее оборудовании в России даже отечественные фильмы, об этом сообщил гендиректор объединенной киносети "Формула кино/Синема парк" Алексей Васясин.В конце июля компания IMAX, чью кинематографическую систему используют кинотеатры по всему миру, приостановила деятельность в России."Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате - "Движение вверх", "Сталинград" - сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата", - сказал Васясин в интервью изданию РБК.Он также выразил мнение, что IMAX вернется в Россию "при первой же возможности". При этом российская сторона намерена пересмотреть условия, чтобы исключить возможность одностороннего ухода. Он подчеркнул, что если IMAX примет решение не возвращаться в РФ, то киносеть будет судиться, а на оборудовании IMAX будут показывать кино в другом формате."У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд", - заключил Васясин.IMAX - кинематографическая система, на которой основаны ряд технологий кинопоказа и устройство сети кинотеатров по всему миру. В отличие от любых других кинотеатров, в которых ширина экрана меньше длины зрительного зала, экран IMAX превосходит ее. Система IMAX возглавляет список технологий "гигантского экрана", таких как Iwerks и Astrovision.

https://ria.ru/20220723/kino-1804526750.html

https://ria.ru/20220818/importozameschenie-1810351378.html

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технологии, россия, рбк (медиагруппа)