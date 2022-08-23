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Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2022
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Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19
Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2022
Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19
Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции "Молнупиравир Валента", следует из данных государственного реестра... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T20:02
2022-08-23T20:07
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции "Молнупиравир Валента", следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Дата регистрации: 23.08.2022. Торговое наименование лекарственного препарата: Молнупиравир Валента", - говорится в документе.Препарат Молнупиравир входит в список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19
20:02 23.08.2022 (обновлено: 20:07 23.08.2022)
 
Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19

Минздрав зарегистрировал препарат "Молнупиравир Валента" для лечения COVID-19

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник подготавливает шприц для инъекции
Медицинский работник подготавливает шприц для инъекции - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник подготавливает шприц для инъекции . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции "Молнупиравир Валента", следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
"Дата регистрации: 23.08.2022. Торговое наименование лекарственного препарата: Молнупиравир Валента", - говорится в документе.
Препарат Молнупиравир входит в список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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