https://ria.ru/20220823/koronavirus-1811686220.html

Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19

Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2022

Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19

Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции "Молнупиравир Валента", следует из данных государственного реестра... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T20:02

2022-08-23T20:02

2022-08-23T20:07

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции "Молнупиравир Валента", следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Дата регистрации: 23.08.2022. Торговое наименование лекарственного препарата: Молнупиравир Валента", - говорится в документе.Препарат Молнупиравир входит в список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых.

https://ria.ru/20220823/dominirovanie-1811446723.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19