https://ria.ru/20220823/koronavirus-1811686220.html
Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19
Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2022
Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19
Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции "Молнупиравир Валента", следует из данных государственного реестра... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T20:02
2022-08-23T20:02
2022-08-23T20:07
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции "Молнупиравир Валента", следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Дата регистрации: 23.08.2022. Торговое наименование лекарственного препарата: Молнупиравир Валента", - говорится в документе.Препарат Молнупиравир входит в список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых.
https://ria.ru/20220823/dominirovanie-1811446723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19
20:02 23.08.2022 (обновлено: 20:07 23.08.2022)
Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19
Минздрав зарегистрировал препарат "Молнупиравир Валента" для лечения COVID-19