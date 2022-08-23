https://ria.ru/20220823/koronavirus-1811500110.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 182 человека с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 182 человека с COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 182 человека с COVID-19

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1158 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:29

2022-08-23T11:29

2022-08-23T11:29

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1158 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто не умер.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1980 человек.

https://ria.ru/20220823/koronavirus-1811493849.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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