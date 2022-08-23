https://ria.ru/20220823/koronavirus-1811500110.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 182 человека с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 182 человека с COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 182 человека с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1158 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:29
2022-08-23T11:29
2022-08-23T11:29
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1158 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто не умер.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1980 человек.
https://ria.ru/20220823/koronavirus-1811493849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Подмосковье за сутки госпитализировали 182 человека с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 1158 новых случаев COVID-19