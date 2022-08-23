https://ria.ru/20220823/koronavirus-1811497077.html
В Москве за сутки госпитализировали 372 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 372 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 372 пациента с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 4 997 случаев COVID-19, умерли 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:12
2022-08-23T11:12
2022-08-23T11:17
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 4 997 случаев COVID-19, умерли 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 4 997, госпитализировано 372 человека, выздоровело - 10 249 человек, 28 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 971 769 случаев коронавируса, выздоровели 2 739 235 человек, умерли 44 903 человека.
https://ria.ru/20220823/koronavirus-1811493849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:12 23.08.2022 (обновлено: 11:17 23.08.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 372 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 4997 новых случаев COVID-19, умерли 28 человек