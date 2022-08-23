https://ria.ru/20220823/kolomna-1811637684.html

В подмосковной Коломне благоустроят зону отдыха

В подмосковной Коломне благоустроят зону отдыха - РИА Новости, 23.08.2022

В подмосковной Коломне благоустроят зону отдыха

Власти Подмосковья благоустроят зону отдыха на берегу реки Коломенка в городском округе Коломна, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:38

2022-08-23T17:38

2022-08-23T18:45

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Власти Подмосковья благоустроят зону отдыха на берегу реки Коломенка в городском округе Коломна, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской областиПроект благоустройства зоны отдыха на берегу реки Коломенка в городе Коломна одержал победу во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях."На его реализацию город получит 70 миллионов рублей из федерального бюджета. Это уже вторая победа Коломны в данном конкурсе. Первая – благоустройство места обнаружения фрагмента часовни на площади Двух революций, которое мы реализовали в 2019 году", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.Территория проектирования ограничена рекой Коломенкой с южной стороны, мостом по улице Октябрьской Революции на северо-востоке, северо-западная и западная части граничат с индивидуальной жилой застройкой по улице Городищенской."В рамках победы в конкурсе планируется реализовать первый этап благоустройства территории площадью 5,31 гектар. Расположенная в непосредственной близости от исторического центра города, территория представляет собой место с нетронутой природой", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220818/stroitelstvo-1810382774.html

коломна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

коломна, михаил хайкин, отдых, новости - туризм