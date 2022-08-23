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В подмосковной Коломне благоустроят зону отдыха - РИА Новости, 23.08.2022
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https://ria.ru/20220823/kolomna-1811637684.html
В подмосковной Коломне благоустроят зону отдыха
В подмосковной Коломне благоустроят зону отдыха - РИА Новости, 23.08.2022
В подмосковной Коломне благоустроят зону отдыха
Власти Подмосковья благоустроят зону отдыха на берегу реки Коломенка в городском округе Коломна, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:38
2022-08-23T18:45
новости подмосковья
коломна
михаил хайкин
отдых
новости - туризм
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Власти Подмосковья благоустроят зону отдыха на берегу реки Коломенка в городском округе Коломна, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской областиПроект благоустройства зоны отдыха на берегу реки Коломенка в городе Коломна одержал победу во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях."На его реализацию город получит 70 миллионов рублей из федерального бюджета. Это уже вторая победа Коломны в данном конкурсе. Первая – благоустройство места обнаружения фрагмента часовни на площади Двух революций, которое мы реализовали в 2019 году", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.Территория проектирования ограничена рекой Коломенкой с южной стороны, мостом по улице Октябрьской Революции на северо-востоке, северо-западная и западная части граничат с индивидуальной жилой застройкой по улице Городищенской."В рамках победы в конкурсе планируется реализовать первый этап благоустройства территории площадью 5,31 гектар. Расположенная в непосредственной близости от исторического центра города, территория представляет собой место с нетронутой природой", - добавили в пресс-службе.
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коломна, михаил хайкин, отдых, новости - туризм
Новости Подмосковья, Коломна, Михаил Хайкин, Отдых, Новости - Туризм
17:38 23.08.2022 (обновлено: 18:45 23.08.2022)
 

В подмосковной Коломне благоустроят зону отдыха

© Фото : министерство благоустройства Московской областиВ Коломне появится зона отдыха на берегу реки Коломенка
В Коломне появится зона отдыха на берегу реки Коломенка - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : министерство благоустройства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Власти Подмосковья благоустроят зону отдыха на берегу реки Коломенка в городском округе Коломна, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области
Проект благоустройства зоны отдыха на берегу реки Коломенка в городе Коломна одержал победу во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
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"На его реализацию город получит 70 миллионов рублей из федерального бюджета. Это уже вторая победа Коломны в данном конкурсе. Первая – благоустройство места обнаружения фрагмента часовни на площади Двух революций, которое мы реализовали в 2019 году", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
Территория проектирования ограничена рекой Коломенкой с южной стороны, мостом по улице Октябрьской Революции на северо-востоке, северо-западная и западная части граничат с индивидуальной жилой застройкой по улице Городищенской.
"В рамках победы в конкурсе планируется реализовать первый этап благоустройства территории площадью 5,31 гектар. Расположенная в непосредственной близости от исторического центра города, территория представляет собой место с нетронутой природой", - добавили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяКоломнаМихаил ХайкинОтдыхНовости - Туризм
 
 
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