https://ria.ru/20220823/khabarovsk-1811456437.html

Мэрия Хабаровска ввела режим повышенной готовности из-за ливней

Мэрия Хабаровска ввела режим повышенной готовности из-за ливней - РИА Новости, 23.08.2022

Мэрия Хабаровска ввела режим повышенной готовности из-за ливней

Режим повышенной готовности введен в Хабаровске из-за проливных дождей, сообщает во вторник мэрия. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T03:42

2022-08-23T03:42

2022-08-23T04:01

происшествия

амур (река)

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Хабаровске из-за проливных дождей, сообщает во вторник мэрия.Хабаровский гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды. Начиная с 23 августа, по всему региону пройдут сильные дожди. Возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Спасатели вновь рекомендуют гражданам принять меры личной безопасности."В Хабаровске введен режим повышенной готовности. Причиной послужили паводок на Амуре, подъем уровня воды в малых реках и выпадение большого количества осадков. Сегодня уровень воды в Амуре достиг отметки 454 сантиметра, ожидается дальнейший подъем до 500 и более", - говорится в сообщении.Отмечается, что при необходимости будут сформированы оперативные группы для работы на особо опасных участках.После дождей, прошедших в регионе в конце прошлой недели, в Хабаровском крае ухудшилась паводковая обстановка. Спасатели зафиксировали частичное подтопление автодорог сразу в шести населенных пунктах: в селах Елабуга, Красносельское в Хабаровском районе, Гайтер в Комсомольском районе, Верхняя Манома, Маяк и Троицкое в Нанайском районе. Там в воде оказались участки как внутрепоселковых, так и межпоселковых дорог.По данным комитета правительства края по гражданской защите, сейчас уровень Амура на всем протяжении до Комсомольска-на-Амуре продолжает повышаться. Прогноз по отметкам обновили – теперь к 25 августа ожидается 4,7-5 метров. При таких цифрах в районах, примыкающих к Амуру, могут начаться подтопления дач, придомовых территорий, участков автодорог. На левом берегу Амура у Хабаровска подтопления дач спрогнозировано с 22 августа.

https://ria.ru/20220819/podtoplenie-1810644462.html

https://ria.ru/20220816/damba-1809951827.html

амур (река)

хабаровск

хабаровский край

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происшествия, амур (река), хабаровск, хабаровский край