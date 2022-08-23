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Мэрия Хабаровска ввела режим повышенной готовности из-за ливней - РИА Новости, 23.08.2022
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Мэрия Хабаровска ввела режим повышенной готовности из-за ливней
Мэрия Хабаровска ввела режим повышенной готовности из-за ливней - РИА Новости, 23.08.2022
Мэрия Хабаровска ввела режим повышенной готовности из-за ливней
Режим повышенной готовности введен в Хабаровске из-за проливных дождей, сообщает во вторник мэрия. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T03:42
2022-08-23T04:01
происшествия
амур (река)
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Хабаровске из-за проливных дождей, сообщает во вторник мэрия.Хабаровский гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды. Начиная с 23 августа, по всему региону пройдут сильные дожди. Возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Спасатели вновь рекомендуют гражданам принять меры личной безопасности."В Хабаровске введен режим повышенной готовности. Причиной послужили паводок на Амуре, подъем уровня воды в малых реках и выпадение большого количества осадков. Сегодня уровень воды в Амуре достиг отметки 454 сантиметра, ожидается дальнейший подъем до 500 и более", - говорится в сообщении.Отмечается, что при необходимости будут сформированы оперативные группы для работы на особо опасных участках.После дождей, прошедших в регионе в конце прошлой недели, в Хабаровском крае ухудшилась паводковая обстановка. Спасатели зафиксировали частичное подтопление автодорог сразу в шести населенных пунктах: в селах Елабуга, Красносельское в Хабаровском районе, Гайтер в Комсомольском районе, Верхняя Манома, Маяк и Троицкое в Нанайском районе. Там в воде оказались участки как внутрепоселковых, так и межпоселковых дорог.По данным комитета правительства края по гражданской защите, сейчас уровень Амура на всем протяжении до Комсомольска-на-Амуре продолжает повышаться. Прогноз по отметкам обновили – теперь к 25 августа ожидается 4,7-5 метров. При таких цифрах в районах, примыкающих к Амуру, могут начаться подтопления дач, придомовых территорий, участков автодорог. На левом берегу Амура у Хабаровска подтопления дач спрогнозировано с 22 августа.
https://ria.ru/20220819/podtoplenie-1810644462.html
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амур (река)
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происшествия, амур (река), хабаровск, хабаровский край
Происшествия, Амур (река), Хабаровск, Хабаровский край
03:42 23.08.2022 (обновлено: 04:01 23.08.2022)
 
Мэрия Хабаровска ввела режим повышенной готовности из-за ливней

Мэрия Хабаровска ввела режим повышенной готовности из-за проливных дождей

© Фото : пресс-служба администрации ХабаровскаПоследствия паводка в микрорайоне "Красная речка" в Хабаровске
Последствия паводка в микрорайоне Красная речка в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : пресс-служба администрации Хабаровска
Последствия паводка в микрорайоне "Красная речка" в Хабаровске. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Хабаровске из-за проливных дождей, сообщает во вторник мэрия.
Хабаровский гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды. Начиная с 23 августа, по всему региону пройдут сильные дожди. Возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Спасатели вновь рекомендуют гражданам принять меры личной безопасности.
Подтопление - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 08:44
В Хабаровском крае подтопило три участка дорог
Хабаровске введен режим повышенной готовности. Причиной послужили паводок на Амуре, подъем уровня воды в малых реках и выпадение большого количества осадков. Сегодня уровень воды в Амуре достиг отметки 454 сантиметра, ожидается дальнейший подъем до 500 и более", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при необходимости будут сформированы оперативные группы для работы на особо опасных участках.
После дождей, прошедших в регионе в конце прошлой недели, в Хабаровском крае ухудшилась паводковая обстановка. Спасатели зафиксировали частичное подтопление автодорог сразу в шести населенных пунктах: в селах Елабуга, Красносельское в Хабаровском районе, Гайтер в Комсомольском районе, Верхняя Манома, Маяк и Троицкое в Нанайском районе. Там в воде оказались участки как внутрепоселковых, так и межпоселковых дорог.
По данным комитета правительства края по гражданской защите, сейчас уровень Амура на всем протяжении до Комсомольска-на-Амуре продолжает повышаться. Прогноз по отметкам обновили – теперь к 25 августа ожидается 4,7-5 метров. При таких цифрах в районах, примыкающих к Амуру, могут начаться подтопления дач, придомовых территорий, участков автодорог. На левом берегу Амура у Хабаровска подтопления дач спрогнозировано с 22 августа.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 12:04Хабаровский край
Дегтярев: готовая на 80% дамба в Хабаровске уже защитит город от паводка
 
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