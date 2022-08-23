03:42 23.08.2022 (обновлено: 04:01 23.08.2022)
Мэрия Хабаровска ввела режим повышенной готовности из-за ливней
Мэрия Хабаровска ввела режим повышенной готовности из-за проливных дождей
© Фото : пресс-служба администрации ХабаровскаПоследствия паводка в микрорайоне "Красная речка" в Хабаровске
Последствия паводка в микрорайоне "Красная речка" в Хабаровске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Хабаровске из-за проливных дождей, сообщает во вторник мэрия.
Хабаровский гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды. Начиная с 23 августа, по всему региону пройдут сильные дожди. Возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Спасатели вновь рекомендуют гражданам принять меры личной безопасности.
19 августа, 08:44В Хабаровском крае подтопило три участка дорог
"В Хабаровске введен режим повышенной готовности. Причиной послужили паводок на Амуре, подъем уровня воды в малых реках и выпадение большого количества осадков. Сегодня уровень воды в Амуре достиг отметки 454 сантиметра, ожидается дальнейший подъем до 500 и более", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при необходимости будут сформированы оперативные группы для работы на особо опасных участках.
После дождей, прошедших в регионе в конце прошлой недели, в Хабаровском крае ухудшилась паводковая обстановка. Спасатели зафиксировали частичное подтопление автодорог сразу в шести населенных пунктах: в селах Елабуга, Красносельское в Хабаровском районе, Гайтер в Комсомольском районе, Верхняя Манома, Маяк и Троицкое в Нанайском районе. Там в воде оказались участки как внутрепоселковых, так и межпоселковых дорог.
По данным комитета правительства края по гражданской защите, сейчас уровень Амура на всем протяжении до Комсомольска-на-Амуре продолжает повышаться. Прогноз по отметкам обновили – теперь к 25 августа ожидается 4,7-5 метров. При таких цифрах в районах, примыкающих к Амуру, могут начаться подтопления дач, придомовых территорий, участков автодорог. На левом берегу Амура у Хабаровска подтопления дач спрогнозировано с 22 августа.