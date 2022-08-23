https://ria.ru/20220823/kastratsiya-1811273337.html

Почему нужно кастрировать животных

Почему нужно кастрировать животных - РИА Новости, 23.08.2022

Почему нужно кастрировать животных

Кастрация домашних животных и ее эффективность в борьбе с проблемой безнадзорности – один из самых спорных, обсуждаемых и важных вопросов. Поговорим о том, почему нужно кастрировать животное, как эта процедура помогает бороться с агрессией. Как подготовить собаку или кошку к наркозу? И правда ли, что кастрация снижает вероятность ранней смерти?

2022-08-23T12:00

2022-08-23T12:00

2022-08-23T12:00

зверокаст

домашние животные

бездомные животные

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Почему нужно кастрировать животных Кастрация домашних животных и ее эффективность в борьбе с проблемой безнадзорности – один из самых спорных, обсуждаемых и важных вопросов. Поговорим о том, почему нужно кастрировать домашнее животное, как эта процедура помогает бороться с агрессией. Как подготовить собаку или кошку к наркозу? И правда ли, что кастрация снижает вероятность ранней смерти животного? audio/mpeg

Почему нужно кастрировать животных Кастрация домашних животных и ее эффективность в борьбе с проблемой безнадзорности – один из самых спорных, обсуждаемых и важных вопросов. Поговорим о том, почему нужно кастрировать домашнее животное, как эта процедура помогает бороться с агрессией. Как подготовить собаку или кошку к наркозу? И правда ли, что кастрация снижает вероятность ранней смерти животного? audio/mpeg

О том, почему важна кастрация домашних животных, сегодня мы поговорим с Татьяной Королевой – руководителем РОО Экология Человека, соавтором пособия по программе ОСВВ.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анастасия Полозова, Иван ГромовМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

домашние животные, бездомные животные, аудио