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Губернатор Вологодской области прокомментировал канадские санкции
Губернатор Вологодской области прокомментировал канадские санкции - РИА Новости, 23.08.2022
Губернатор Вологодской области прокомментировал канадские санкции
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после включения его канадскими властями в санкционный список заявил, что с Канадой его "связывает только любовь... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:01
2022-08-23T17:01
2022-08-23T17:08
канада
вологодская область
олег кувшинников
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после включения его канадскими властями в санкционный список заявил, что с Канадой его "связывает только любовь к хоккею".Канада ранее во вторник включила в санкционный список 27 российских губернаторов, под санкции попал и Кувшинников.
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канада, вологодская область, олег кувшинников, россия
Канада, Вологодская область, Олег Кувшинников, Россия
17:01 23.08.2022 (обновлено: 17:08 23.08.2022)
Губернатор Вологодской области прокомментировал канадские санкции
Губернатор Вологодской области Кувшинников: с Канадой связывает только любовь к хоккею