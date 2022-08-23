https://ria.ru/20220823/kanada-1811628544.html

Губернатор Вологодской области прокомментировал канадские санкции

Губернатор Вологодской области прокомментировал канадские санкции - РИА Новости, 23.08.2022

Губернатор Вологодской области прокомментировал канадские санкции

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после включения его канадскими властями в санкционный список заявил, что с Канадой его "связывает только любовь... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:01

2022-08-23T17:01

2022-08-23T17:08

канада

вологодская область

олег кувшинников

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после включения его канадскими властями в санкционный список заявил, что с Канадой его "связывает только любовь к хоккею".Канада ранее во вторник включила в санкционный список 27 российских губернаторов, под санкции попал и Кувшинников.

https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811627268.html

канада

вологодская область

россия

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канада, вологодская область, олег кувшинников, россия