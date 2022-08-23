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Губернатор Вологодской области прокомментировал канадские санкции - РИА Новости, 23.08.2022
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Губернатор Вологодской области прокомментировал канадские санкции
Губернатор Вологодской области прокомментировал канадские санкции - РИА Новости, 23.08.2022
Губернатор Вологодской области прокомментировал канадские санкции
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после включения его канадскими властями в санкционный список заявил, что с Канадой его "связывает только любовь... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:01
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канада
вологодская область
олег кувшинников
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после включения его канадскими властями в санкционный список заявил, что с Канадой его "связывает только любовь к хоккею".Канада ранее во вторник включила в санкционный список 27 российских губернаторов, под санкции попал и Кувшинников.
https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811627268.html
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канада, вологодская область, олег кувшинников, россия
Канада, Вологодская область, Олег Кувшинников, Россия
17:01 23.08.2022 (обновлено: 17:08 23.08.2022)
 
Губернатор Вологодской области прокомментировал канадские санкции

Губернатор Вологодской области Кувшинников: с Канадой связывает только любовь к хоккею

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после включения его канадскими властями в санкционный список заявил, что с Канадой его "связывает только любовь к хоккею".
Канадой меня связывает только любовь к хоккею. Работаем дальше", - написал он в своем Telegram-канале.
Канада ранее во вторник включила в санкционный список 27 российских губернаторов, под санкции попал и Кувшинников.
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 16:58
Курский губернатор с усмешкой отреагировал на санкции со стороны Канады
 
КанадаВологодская областьОлег КувшинниковРоссия
 
 
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