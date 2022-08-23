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Чернышенко оценил темпы строительства кампуса в Новосибирске - РИА Новости, 23.08.2022
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Чернышенко оценил темпы строительства кампуса в Новосибирске
Чернышенко оценил темпы строительства кампуса в Новосибирске - РИА Новости, 23.08.2022
Чернышенко оценил темпы строительства кампуса в Новосибирске
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высоко оценил темпы строительства кампуса Новосибирского госуниверситета (НГУ) в академгородке, сообщает правительство... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:30
2022-08-23T13:30
общество
россия
новосибирский государственный университет
новосибирская область
дмитрий чернышенко
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НОВОСИБИРСК, 23 авг – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высоко оценил темпы строительства кампуса Новосибирского госуниверситета (НГУ) в академгородке, сообщает правительство Новосибирской области.Ход строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета вице-премьер оценил в рамках рабочего визита в Новосибирскую область, где в настоящее время проводится международный форум "Технопром". Объект возводится в рамках нацпроекта "Наука и университеты"."Из федерального бюджета на эту стройку направлено почти 6 миллиардов рублей. Мы отмечаем хорошие темпы строительства, все идет в графике. Сейчас на площадке возводятся объекты первой очереди — учебный и досуговый центры, комплекс общежитий на 690 мест. Темпы высокие. За это хочу поблагодарить регион и лично губернатора. Рассчитываю, что в таком ритме кампус будет построен, как и предусмотрено проектом, не позднее 2024 года", - сказал Чернышенко.Вице-премьер отметил, что новосибирский кампус вошел в число первых восьми проектов, которые были отобраны Минобрнауки и поддержаны председателем правительства Михаилом Мишустиным в 2021 году. Общая стоимость строительства составляет более 11 миллиардов рублей – это средства федерального бюджета и благотворителей.Губернатор Андрей Травников отметил, что подрядчик-заказчик совмещает строительство с работой над улучшением проекта. Особенность работ – в том, что они ведутся на освоенной территории с учетом максимального сохранения леса Академгородка. Уже завершается проектирование объектов, строящихся на средства федерального бюджета. Это уже объекты собственно университета: лабораторные корпуса, проектный центр и другие.Проект строительства студенческого кампуса мирового уровня НГУ реализуется в новосибирском Академгородке. Он предусматривает создание шести инфраструктурных объектов: комплекса общежитий на 690 мест, корпуса поточных аудиторий со Студенческим проектным центром и научной библиотекой, учебного корпуса и досугового центра Специального учебно-научного центра (физматшколы) НГУ, учебно-научного центра Института медицины и психологии Владимира Зельмана и Научно-исследовательского центра.В настоящее время ведутся работы по первому этапу: за счет благотворителя идет строительство общежитий, также будут возведены объекты для СУНЦ НГУ. В декабре прошлого года в федеральную адресную инвестиционную программу включены три объекта второй очереди – корпус поточных аудиторий университета, учебно-научный центр института Зельмана и Научно-исследовательский центр. В марте этого года правительство России выпустило распоряжение о выделении бюджетных инвестиций на строительство объектов второй очереди.
https://realty.ria.ru/20220812/zavody-1809116460.html
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общество, россия, новосибирский государственный университет, новосибирская область, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Новосибирский государственный университет, Новосибирская область, Дмитрий Чернышенко
13:30 23.08.2022
 
Чернышенко оценил темпы строительства кампуса в Новосибирске

Чернышенко высоко оценил темпы строительства кампуса Новосибирского госуниверситета

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 23 авг – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высоко оценил темпы строительства кампуса Новосибирского госуниверситета (НГУ) в академгородке, сообщает правительство Новосибирской области.
Ход строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета вице-премьер оценил в рамках рабочего визита в Новосибирскую область, где в настоящее время проводится международный форум "Технопром". Объект возводится в рамках нацпроекта "Наука и университеты".
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"Из федерального бюджета на эту стройку направлено почти 6 миллиардов рублей. Мы отмечаем хорошие темпы строительства, все идет в графике. Сейчас на площадке возводятся объекты первой очереди — учебный и досуговый центры, комплекс общежитий на 690 мест. Темпы высокие. За это хочу поблагодарить регион и лично губернатора. Рассчитываю, что в таком ритме кампус будет построен, как и предусмотрено проектом, не позднее 2024 года", - сказал Чернышенко.
Вице-премьер отметил, что новосибирский кампус вошел в число первых восьми проектов, которые были отобраны Минобрнауки и поддержаны председателем правительства Михаилом Мишустиным в 2021 году. Общая стоимость строительства составляет более 11 миллиардов рублей – это средства федерального бюджета и благотворителей.
Губернатор Андрей Травников отметил, что подрядчик-заказчик совмещает строительство с работой над улучшением проекта. Особенность работ – в том, что они ведутся на освоенной территории с учетом максимального сохранения леса Академгородка. Уже завершается проектирование объектов, строящихся на средства федерального бюджета. Это уже объекты собственно университета: лабораторные корпуса, проектный центр и другие.
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Проект строительства студенческого кампуса мирового уровня НГУ реализуется в новосибирском Академгородке. Он предусматривает создание шести инфраструктурных объектов: комплекса общежитий на 690 мест, корпуса поточных аудиторий со Студенческим проектным центром и научной библиотекой, учебного корпуса и досугового центра Специального учебно-научного центра (физматшколы) НГУ, учебно-научного центра Института медицины и психологии Владимира Зельмана и Научно-исследовательского центра.
В настоящее время ведутся работы по первому этапу: за счет благотворителя идет строительство общежитий, также будут возведены объекты для СУНЦ НГУ. В декабре прошлого года в федеральную адресную инвестиционную программу включены три объекта второй очереди – корпус поточных аудиторий университета, учебно-научный центр института Зельмана и Научно-исследовательский центр. В марте этого года правительство России выпустило распоряжение о выделении бюджетных инвестиций на строительство объектов второй очереди.
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