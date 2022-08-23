https://ria.ru/20220823/inzhenernye_shkoly-1811372961.html

Проект "Передовые инженерные школы" начинает работу в российских вузах

Проект "Передовые инженерные школы" начинает работу в российских вузах - РИА Новости, 23.08.2022

Проект "Передовые инженерные школы" начинает работу в российских вузах

Тридцать российских университетов получат финансирование в объеме 33 миллиардов рублей на реализацию проекта "Передовые инженерные школы", который призван... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T09:00

2022-08-23T09:00

2022-08-23T09:00

навигатор абитуриента

общество

владимир шевченко

россия

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

донской государственный технический университет

томский политехнический университет

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Тридцать российских университетов получат финансирование в объеме 33 миллиардов рублей на реализацию проекта "Передовые инженерные школы", который призван обеспечить экономики страны высококвалифицированными инженерными кадрами, сообщили участники круглого стола в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Победители конкурсаНа финансирование передовых инженерных школ до 2030 года будет направлено 90 миллиардов рублей, заявил директор департамента координации деятельности образовательных организаций Минобрнауки России Виталий Гришкин.Виталий Гришкин отметил, что гранты можно будет потратить на повышение квалификации, переподготовку преподавателей, создание специальных образовательных пространств, цифровых умных фабрик. К преподавательской деятельности в передовых инженерных школах будут привлечены практики, ведущие инженеры. В рамках проекта будут осуществлены практики и стажировки для студентов."К 2030 году мы запланировали подойти с такими весомыми, как мне кажется результатами, – порядка 40 тыс. выпускников, которые пройдут обучение. ...Более 100 программ, которые будут предусматривать опережающую подготовку кадров. Будет проведена работа с более 5 тыс. преподавателей, которые пройдут повышение квалификации и переподготовки по основным стратегическим направлениям развития страны", – добавил Гришкин.В конкурсе на создание передовых инженерных школ принял участие 91 университет, заявила и.о. директора ФГАНУ "Социоцентр" Ирина Жукова."По итогам рассмотрения и работы комиссии было отобрано 30 университетов, начиная с 2022 года им будет оказана поддержка в виде грантов на создание и развитие инженерных школ", – сообщила она.По словам Ирины Жуковой, много заявок поступило из регионов: в географии проекта "Передовые инженерные школы" представлены 15 субъектов Российской Федерации. Заявки поступили из Уральского федерального округа, Сибирского федерального округа, Дальневосточного федерального округа, Приволжского и других округов."Каждый университет приходил очно с докладом и рассказывал о своей передовой инженерной школе, ее особенности, о том, какую задачу они будут решать вместе с индустриальным партнером. Основной особенностью федерального проекта по созданию передовых инженерных школ является именно взаимодействие с высокотехнологичными компаниями и партнерами, которые не просто оказывают поддержку на словах, а подтвердили свои намерения на выделение дополнительного финансирования на создание таких школ с университетами", – добавила Жукова.Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) выступает экспертно-методическим и методологическим оператором проекта "Передовые инженерные школы". По мнению ректора вуза Владимира Шевченко, подготовка высококвалифицированных инженеров должна начинаться еще со школьной скамьи."Те люди, которые приходят в инженерное дело мотивированными и уже хорошо подготовленными абитуриентами, начинали все это еще в школьную пору через какие-то технопарки, кружки робототехники и другие практики, которые дали им возможность впоследствии стать высококвалифицированными представителями национального инженерного корпуса", – рассказал он.Проект, открытый для всехГлавной задачей методического сопровождения проекта Владимир Шевченко назвал необходимость выявлять лучшие образовательные практики школ-победителей конкурса и распространять их на всю отечественную систему инженерного образования. Кроме того, по его мнению, каждый российский университет может объявить о создании своей передовой инженерной школы, независимо от того, выиграл он грант по проекту или нет."У нас уже есть примеры университетов, которые не попали в число этих 30, но создают свои собственные передовые инженерные школы с индустриальными партнерами. Поддержать такие инициативы мы считаем крайне существенным", – добавил он.Ректор Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрий Седнев рассказал об опыте создания в университете передовой инженерной школы "Интеллектуальные энергетические системы", направленной на подготовку кадров и технологических решений для проекта Госкорпорации "Росатом" "Прорыв".По его словам, инженерная школа в ТПУ готова сотрудничать с университетами-партнерами, которые примут ее модели работы. Этот опыт поможет сделать инженерную подготовку широкомасштабной и качественной в рамках всей страны. Он выразил надежду, что выпускники профильных магистерских программ и программ повышения квалификации будут успешно работать и развивать экономику России.Своим опытом по участию в проекте поделился ректор Передовой медицинской инженерной школы Самарского государственного медицинского университета Антон Иващенко."Работая на фронтире медицинской инженерии, мы пришли к выводу о высокой актуальности и нехватке специалистов смешанного профиля – специалистов, которые глубоко понимали бы медицинские проблемы, и владели бы инженерными знаниями и навыками для их решения. … В связи с этим было принято решение о создании первой Передовой медицинской инженерной школы. Глубокое понимание медицины, физиологии, нейрофизиологии позволит инженерам перейти на новый уровень решения сложных современных задач", – рассказал он.Предполагается, что выпускники программы будут работать в IT-компаниях, на предприятиях, производящих медицинскую технику и медицинское оборудование, в научно-исследовательских институтах, в инженерных организациях и в медицинской промышленности.Ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи отметил важность создания передовой инженерной школы в области сельскохозяйственного машиностроения."Сто лет назад наш вуз создал первый комбайн. Но наш технологический партнер "Россельмаш", вкладывая деньги, хочет получить не старые комбайны, а современные беспилотники. Мы должны создавать новые машины, которые отвечают всем требованиям нашей страны", – подчеркнул он.Ректор Псковского государственного университета (ПГУ) Наталья Ильина рассказала об опыте международного сотрудничества при подготовке инженеров. Она поделилась опытом совместной работы с Белорусским национальным техническим университетом по созданию проекта "Передовая инженерная школа Союзного государства" в области станкостроения."Создание инженерной школы внутри Псковского государственного университета показывает успешность программы "Приоритет 2030" и заход на создание международных проектов на приграничных территориях, которые будут обеспечивать национальный технологический суверенитет", – заявила она.В ходе круглого стола прозвучало пожелание учитывать достижения школьников в научной, инженерной и проектной деятельности при поступлении в вуз. Предполагается, что такое решение может быть принять отдельными университетами и включено в утвержденный ими порядок приема абитуриентов на инженерные направления подготовки.Проект "Передовые инженерные школы" призван обеспечить высокопроизводительные экспортно-ориентированные секторы экономики страны высококвалифицированными кадрами для достижения технологической независимости, а также создавать новейшие виды высокотехнологичной продукции в партнерстве с ведущими компаниями Российской Федерации.К 2024 году планируется запуск более 500 новых программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Более 2500 выпускников передовых инженерных школ будут трудоустроены в высокотехнологичные компании и предприятия Российской Федерации.

https://na.ria.ru/20220822/inzhener-1811275342.html

https://na.ria.ru/20220822/inzhener-1811269678.html

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Круглый стол: Передовые инженерные школы – путь к технологической независимости Круглый стол: Передовые инженерные школы – путь к технологической независимости 2022-08-23T09:00 true PT94M29S

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навигатор абитуриента, общество, владимир шевченко, россия, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", донской государственный технический университет, томский политехнический университет, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), псковский государственный университет (псковгу)