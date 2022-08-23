https://ria.ru/20220823/ingushetiya-1811672951.html

Власти Ингушетии поддержали девять инвестпроектов на два миллиарда рублей

Власти Ингушетии поддержали девять инвестпроектов на два миллиарда рублей - РИА Новости, 23.08.2022

Власти Ингушетии поддержали девять инвестпроектов на два миллиарда рублей

Власти Ингушетии сформировали пакет из девяти новых инвестиционных проектов на общую сумму 2 миллиарда рублей, большинство из них – в сфере развития... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T19:11

2022-08-23T19:11

2022-08-23T19:11

республика ингушетия

экономика

махмуд-али калиматов

назрань

назрановский район

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НАЛЬЧИК, 23 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии сформировали пакет из девяти новых инвестиционных проектов на общую сумму 2 миллиарда рублей, большинство из них – в сфере развития агропромышленного комплекса, сообщила пресс-служба главы региона."На заседании инвестиционного совета при главе Ингушетии предприниматели представили на рассмотрение девять новых инвестпроектов на сумму 2 миллиарда рублей с созданием почти 500 рабочих мест. Основная их часть направлена на расширение потенциала агропромышленного сектора республики", – говорится в сообщении.Среди представленных проектов – строительство элеватора в Назрани стоимостью больше 340 миллионов рублей, завода по переработке грецкого ореха в Назрановском районе на сумму 92 миллиона рублей, организация производства садовой клубники в селении Яндаре стоимостью почти 830 миллионов рублей, а также восстановление производства детского питания на базе простаивающего комбината в селении Али-Юрт, которое обойдется в 47 миллионов рублей."Все бизнес-планы нашли поддержку со стороны главы и правительства республики", - отмечает пресс-служба.Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что регион создаст все условия для минимизации потенциальных рисков для предпринимателей."Благодаря усилиям по привлечению бизнес-сообщества на наш рынок, его представители и потянулись к нам, стали доверять. Без взаимодействия, слаженной работы исполнительной власти, надзорных органов и предпринимателей прогресс невозможен", – заявил он.По данным местных властей, с 2019 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в республике выросло на 12%, также повысилась доля занятого на них населения.

https://ria.ru/20220818/ingushetiya-1810578223.html

https://ria.ru/20220810/shkoly-1808707110.html

назрань

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экономика, махмуд-али калиматов, назрань, назрановский район