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Власти Ингушетии поддержали девять инвестпроектов на два миллиарда рублей - РИА Новости, 23.08.2022
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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20220823/ingushetiya-1811672951.html
Власти Ингушетии поддержали девять инвестпроектов на два миллиарда рублей
Власти Ингушетии поддержали девять инвестпроектов на два миллиарда рублей - РИА Новости, 23.08.2022
Власти Ингушетии поддержали девять инвестпроектов на два миллиарда рублей
Власти Ингушетии сформировали пакет из девяти новых инвестиционных проектов на общую сумму 2 миллиарда рублей, большинство из них – в сфере развития... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T19:11
2022-08-23T19:11
республика ингушетия
экономика
махмуд-али калиматов
назрань
назрановский район
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НАЛЬЧИК, 23 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии сформировали пакет из девяти новых инвестиционных проектов на общую сумму 2 миллиарда рублей, большинство из них – в сфере развития агропромышленного комплекса, сообщила пресс-служба главы региона."На заседании инвестиционного совета при главе Ингушетии предприниматели представили на рассмотрение девять новых инвестпроектов на сумму 2 миллиарда рублей с созданием почти 500 рабочих мест. Основная их часть направлена на расширение потенциала агропромышленного сектора республики", – говорится в сообщении.Среди представленных проектов – строительство элеватора в Назрани стоимостью больше 340 миллионов рублей, завода по переработке грецкого ореха в Назрановском районе на сумму 92 миллиона рублей, организация производства садовой клубники в селении Яндаре стоимостью почти 830 миллионов рублей, а также восстановление производства детского питания на базе простаивающего комбината в селении Али-Юрт, которое обойдется в 47 миллионов рублей."Все бизнес-планы нашли поддержку со стороны главы и правительства республики", - отмечает пресс-служба.Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что регион создаст все условия для минимизации потенциальных рисков для предпринимателей."Благодаря усилиям по привлечению бизнес-сообщества на наш рынок, его представители и потянулись к нам, стали доверять. Без взаимодействия, слаженной работы исполнительной власти, надзорных органов и предпринимателей прогресс невозможен", – заявил он.По данным местных властей, с 2019 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в республике выросло на 12%, также повысилась доля занятого на них населения.
https://ria.ru/20220818/ingushetiya-1810578223.html
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экономика, махмуд-али калиматов, назрань, назрановский район
Республика Ингушетия, Экономика, Махмуд-Али Калиматов, Назрань, Назрановский район
19:11 23.08.2022
 
Власти Ингушетии поддержали девять инвестпроектов на два миллиарда рублей

Власти Ингушетии сформировали пакет из девяти инвестпроектов на сумму два миллиарда рублей

© Ольга КабановаГрунтовая дорога по территории заповедника "Эрзи" в Ингушетии
Грунтовая дорога по территории заповедника Эрзи в Ингушетии
© Ольга Кабанова
Грунтовая дорога по территории заповедника "Эрзи" в Ингушетии. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 23 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии сформировали пакет из девяти новых инвестиционных проектов на общую сумму 2 миллиарда рублей, большинство из них – в сфере развития агропромышленного комплекса, сообщила пресс-служба главы региона.
"На заседании инвестиционного совета при главе Ингушетии предприниматели представили на рассмотрение девять новых инвестпроектов на сумму 2 миллиарда рублей с созданием почти 500 рабочих мест. Основная их часть направлена на расширение потенциала агропромышленного сектора республики", – говорится в сообщении.
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18 августа, 18:54Республика Ингушетия
Темпы реализации национальных проектов в Ингушетии выросли почти в два раза
Среди представленных проектов – строительство элеватора в Назрани стоимостью больше 340 миллионов рублей, завода по переработке грецкого ореха в Назрановском районе на сумму 92 миллиона рублей, организация производства садовой клубники в селении Яндаре стоимостью почти 830 миллионов рублей, а также восстановление производства детского питания на базе простаивающего комбината в селении Али-Юрт, которое обойдется в 47 миллионов рублей.
"Все бизнес-планы нашли поддержку со стороны главы и правительства республики", - отмечает пресс-служба.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что регион создаст все условия для минимизации потенциальных рисков для предпринимателей.
"Благодаря усилиям по привлечению бизнес-сообщества на наш рынок, его представители и потянулись к нам, стали доверять. Без взаимодействия, слаженной работы исполнительной власти, надзорных органов и предпринимателей прогресс невозможен", – заявил он.
По данным местных властей, с 2019 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в республике выросло на 12%, также повысилась доля занятого на них населения.
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Республика ИнгушетияЭкономикаМахмуд-Али КалиматовНазраньНазрановский район
 
 
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