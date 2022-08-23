https://ria.ru/20220823/inflyatsiya-1811488649.html

Инфляция "съедает" дополнительные сбережения немцев на фоне роста цен

Инфляция "съедает" дополнительные сбережения немцев на фоне роста цен - РИА Новости, 23.08.2022

Инфляция "съедает" дополнительные сбережения немцев на фоне роста цен

Инфляция "съедает" дополнительные сбережения немцев на фоне продолжающегося роста цен, говорится в заявлении экономического института IFO на основание... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:49

2022-08-23T10:49

2022-08-23T12:03

экономика

германия

украина

россия

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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Инфляция "съедает" дополнительные сбережения немцев на фоне продолжающегося роста цен, говорится в заявлении экономического института IFO на основание проведенного анализа банковских вкладов, которое поступило в РИА Новости."Отложенные в период коронавируса средства теперь растаяли во многих семьях. В то же время потребительские цены продолжат резко расти. В результате частное потребление, к сожалению, перестанет быть движущей силой экономики Германии в течение года", - приводится в заявлении цитата экономического директора IFO Тимо Воллмерсхойзера.Депозиты частных домохозяйств в банках Германии резко выросли в период со второго квартала 2020 года по первый квартал 2021 года, то есть в разгар пандемии коронавируса, который сопровождался серьезными ограничениями социальной жизни - ограничением контактов, жесткими правилами посещений магазинов, закрытием гастрономических и развлекательных заведений. По данным IFO, в этот период у немцев "на банковских счетах было на 70 миллиардов евро больше, чем обычно".Однако к концу первого квартала 2022 года эти "лишние" накопления были почти полностью ликвидированы. И во втором квартале это развитие продолжилось практически неизменными темпами. В IFO исходят из того, что повышенные траты домохозяйств в ФРГ связаны главным образом с высоким темпом инфляции.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220820/inflyatsiya-1811048190.html

https://ria.ru/20220817/produkty-1810208045.html

германия

украина

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, германия, украина, россия