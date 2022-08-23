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Инфляция "съедает" дополнительные сбережения немцев на фоне роста цен - РИА Новости, 23.08.2022
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Инфляция "съедает" дополнительные сбережения немцев на фоне роста цен
Инфляция "съедает" дополнительные сбережения немцев на фоне роста цен - РИА Новости, 23.08.2022
Инфляция "съедает" дополнительные сбережения немцев на фоне роста цен
Инфляция "съедает" дополнительные сбережения немцев на фоне продолжающегося роста цен, говорится в заявлении экономического института IFO на основание... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:49
2022-08-23T12:03
экономика
германия
украина
россия
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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Инфляция "съедает" дополнительные сбережения немцев на фоне продолжающегося роста цен, говорится в заявлении экономического института IFO на основание проведенного анализа банковских вкладов, которое поступило в РИА Новости."Отложенные в период коронавируса средства теперь растаяли во многих семьях. В то же время потребительские цены продолжат резко расти. В результате частное потребление, к сожалению, перестанет быть движущей силой экономики Германии в течение года", - приводится в заявлении цитата экономического директора IFO Тимо Воллмерсхойзера.Депозиты частных домохозяйств в банках Германии резко выросли в период со второго квартала 2020 года по первый квартал 2021 года, то есть в разгар пандемии коронавируса, который сопровождался серьезными ограничениями социальной жизни - ограничением контактов, жесткими правилами посещений магазинов, закрытием гастрономических и развлекательных заведений. По данным IFO, в этот период у немцев "на банковских счетах было на 70 миллиардов евро больше, чем обычно".Однако к концу первого квартала 2022 года эти "лишние" накопления были почти полностью ликвидированы. И во втором квартале это развитие продолжилось практически неизменными темпами. В IFO исходят из того, что повышенные траты домохозяйств в ФРГ связаны главным образом с высоким темпом инфляции.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220820/inflyatsiya-1811048190.html
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экономика, германия, украина, россия
Экономика, Германия, Украина, Россия
10:49 23.08.2022 (обновлено: 12:03 23.08.2022)
 
Инфляция "съедает" дополнительные сбережения немцев на фоне роста цен

IFO: инфляция "съедает" дополнительные сбережения немцев на фоне продолжающегося роста цен

CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Бранденбургские ворота в Берлине
Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf /
Бранденбургские ворота в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Инфляция "съедает" дополнительные сбережения немцев на фоне продолжающегося роста цен, говорится в заявлении экономического института IFO на основание проведенного анализа банковских вкладов, которое поступило в РИА Новости.
"Отложенные в период коронавируса средства теперь растаяли во многих семьях. В то же время потребительские цены продолжат резко расти. В результате частное потребление, к сожалению, перестанет быть движущей силой экономики Германии в течение года", - приводится в заявлении цитата экономического директора IFO Тимо Воллмерсхойзера.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 23:27
FT: Германию ждет рекордная за 70 лет инфляция без российского газа
Депозиты частных домохозяйств в банках Германии резко выросли в период со второго квартала 2020 года по первый квартал 2021 года, то есть в разгар пандемии коронавируса, который сопровождался серьезными ограничениями социальной жизни - ограничением контактов, жесткими правилами посещений магазинов, закрытием гастрономических и развлекательных заведений. По данным IFO, в этот период у немцев "на банковских счетах было на 70 миллиардов евро больше, чем обычно".
Однако к концу первого квартала 2022 года эти "лишние" накопления были почти полностью ликвидированы. И во втором квартале это развитие продолжилось практически неизменными темпами. В IFO исходят из того, что повышенные траты домохозяйств в ФРГ связаны главным образом с высоким темпом инфляции.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 13:49
В Швеции снизились продажи продуктов из-за рекордной инфляции
 
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