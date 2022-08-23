https://ria.ru/20220823/ilichev-1811528847.html

Владимир Ильичев: уход России из ВТО будет подарком недружественным странам

Владимир Ильичев: уход России из ВТО будет подарком недружественным странам - РИА Новости, 23.08.2022

Владимир Ильичев: уход России из ВТО будет подарком недружественным странам

Участие во Всемирной торговой организации позволило России только за последние два года сэкономить более 5 миллиардов долларов за счет снятия барьеров, и больше РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:22

2022-08-23T15:22

2022-08-23T15:22

интервью

владимир ильичев

россия

всемирная торговая организация (вто)

максим решетников

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Участие во Всемирной торговой организации позволило России только за последние два года сэкономить более 5 миллиардов долларов за счет снятия барьеров, и больше 90% российской внешней торговли регулируются правилами ВТО, говорит заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев. В интервью РИА Новости он подвел итоги десяти лет России в торговом клубе, объяснил, чем выгоден статус члена организации и почему реформа ВТО должна не позволить странам-санкционерам оправдывать протекционизм.– Владимир Евгеньевич, Россия в ВТО 10 лет, меньше, чем шли переговоры о ее присоединении к организации. Как бы Вы охарактеризовали эти годы? Могли бы назвать плюсы от вступления России в ВТО?– Плюсов много. Россия получила доступ к действенным инструментам, которые помогают как развивать экспорт, так и защищать отечественные компании. Этим инструментарием активно пользуются и другие члены ВТО, а их 164, включая Россию. До присоединения к ВТО это ставило нас в гораздо менее конкурентные условия.В результате экспорт увеличился практически по всем группам товаров. Прирост несырьевого неэнергетического экспорта по итогам 2021 года составил 44% по сравнению с 2012 годом. Номенклатура экспортируемых товаров тоже стала шире – на 23%.Таких показателей в том числе удалось достичь благодаря появившимся новым инструментам для борьбы с барьерами на рынках третьих стран. По итогам этой работы только за последние два года устранен или предотвращен ущерб на сумму более 5,6 миллиарда долларов. Это дополнительные деньги, которые российский бизнес сохранил для собственного развития.Сейчас такие инструменты особенно необходимы для освоения новых рынков. Речь не только о возможности оспаривания мер – хотя этим инструментом мы тоже активно пользовались, выиграв все экономически значимые претензии в спорах, в которых участвовали. Не нужно забывать и об устранении барьеров (как уже существующих, так и на этапе разработки меры) в досудебном порядке. Это большой пласт работы, которым Минэкономразвития занимается в ежедневном режиме.Приведу наглядный пример. В июле прошлого года уполномоченные органы США начали так называемое компенсационное расследование в отношении российской карбамидно-аммиачной смеси (КАС). Министерство торговли США пришло к выводу, что российские производители КАС получают субсидии, что дает основания для применения в их отношении компенсационных пошлин. Однако Комиссия по международной торговле США заключила, что российский импорт не наносит ущерб американским производителям КАС, и оснований для введения компенсационных пошлин нет. По американскому законодательству, для введения пошлин для производителей из стран - не членов ВТО достаточно доказать наличие субсидирования, а нанесение ущерба доказывать не нужно. Поскольку Россия – член ВТО, США приняли решение пошлины не вводить.В целом не будет преувеличением сказать, что результаты участия России в ВТО помогли нарастить тот запас прочности, в том числе благодаря которому наша экономика выдержала беспрецедентные удары санкций. А торговые отношения с дружественными странами - членами организации продолжают развиваться по понятным и предсказуемым правилам и механизмам.– Почему спустя 10 лет все еще звучат призывы к властям выйти из организации? Какова цена выхода из ВТО для российских компаний, какие отрасли пострадают больше всего? Некоторые эксперты говорят, что выход России из ВТО будет равносилен езде без правил дорожного движения. Действительно ли таким кардинальным образом может обернуться такое гипотетическое решение?– Хотя сейчас и непростое время для организации – в том числе в силу фрагментации, массовых нарушений правил – альтернативы ВТО нет. Правилами ВТО регулируется более 92% внешней торговли России. Половина этой доли приходится на страны, которые серьезно относятся к международному праву. Торговля с ними и сейчас регулируется правилами ВТО. Для них наш уход будет воспринят как отказ от "игры по правилам", что сильно ограничит наши возможности по работе с новыми рынками.В случае выхода, любой из членов ВТО (включая тех, кто к санкциям не присоединялся) сможет ограничивать или прекращать торговлю с Россией на свое усмотрение – что можно как раз-таки сравнить с ездой без правил. Вряд ли это коснется необходимых им товаров, но там, где мы конкуренты – очень вероятно. Экспортно-ориентированные отрасли сильно пострадают. А с учетом того, что хозяйственные связи переплетены и различные сектора тесно связаны в производственных процессах, это скажется на всей экономике.Такие подарки недружественным странам нам видятся необоснованными.– Санкции – новая реальность. Актуально ли участие России в ВТО в этих новых условиях?– Актуально. Поясню на еще одной аналогии. Когда, например, члены одной или нескольких футбольных команд – участниц кубка – начинают "фолить", толкают других игроков, делают грубые подсечки, то другие не предлагают легализовать такую практику. Нарушителю показывают красную карточку и наказывают. И продолжают играть по правилам. Здесь то же самое.К тому же, текущий географический охват ВТО несоизмерим со списком стран-санкционеров. То есть с подавляющим большинством стран торговля продолжается регулироваться нормами ВТО, а режим наибольшего благоприятствования действует в полном объеме. Более того, он продолжает частично работать и в торговле с недружественными странами. Например, в части товаров, не попавших под ограничения, таких как продовольствие и медикаменты.– Применяемые санкционерами рестрикции нарушают правила ВТО. Какова стратегия России в ВТО в новых условиях? Можем ли мы оспорить санкции Запада, введенные в нашем отношении? Сдерживают ли правила ВТО нашу страну по встречной защите наших рынков от действий недружественных стран?– Особое внимание мы уделим использованию инструментов ВТО в борьбе с санкционным давлением. В том числе, через оспаривание некоторых из ограничений, через усиление правил ВТО для более эффективной борьбы с санкциями. Так, одной из важных задач реформы организации видим сужение "серых зон" в праве ВТО, которые позволяют санкционерам"оправдывать" свои очевидно протекционисткие меры. В частности, злоупотребляя исключениями по соображениям национальной безопасности.При этом ВТО не ограничивает в принятии мер, которые мы считаем необходимыми для защиты наших существенных интересов.– Не так давно глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что в текущих условиях крепкого курса рубля вопросы защиты внутреннего рынка, отечественных производителей приобретают особую актуальность. Как Россия сможет соблюсти этот баланс - помочь своему бизнесу, при этом оставшись в рамках правового поля ВТО?– При определении дальнейших шагов в сфере внешней торговли мы стараемся действовать исходя из национальных интересов, прежде всего, российского бизнеса, и действуем так, чтобы предпринимаемые решения не противоречили правилам ВТО.Соответственно, аналогичного подхода мы ожидаем и, в соответствующих случаях, требуем от остальных членов организации.Членство России в ВТО не мешает нам помогать отечественному бизнесу и защищать внутренний рынок. Более того, при вступлении в организацию сохраняется возможность применять ограничительные меры против импорта, например, в случаях, когда такой импорт наносит серьезный ущерб национальным производителям товаров или ведет к нарушению нормального состояния платежного баланса.

https://ria.ru/20220822/wto-1811196012.html

https://ria.ru/20220817/stoyanova-1810152827.html

https://ria.ru/20220817/vto-1810146792.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220822/1811403841.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, владимир ильичев, россия, всемирная торговая организация (вто), максим решетников