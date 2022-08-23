https://ria.ru/20220823/granitsy-1811698798.html

Премьер Греции заявил, что Афины не согласятся с изменением границ Украины

Премьер Греции заявил, что Афины не согласятся с изменением границ Украины - РИА Новости, 23.08.2022

Премьер Греции заявил, что Афины не согласятся с изменением границ Украины

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что для Афин дело принципа не соглашаться с изменением границ Украины. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T21:41

2022-08-23T21:41

2022-08-23T21:41

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АФИНЫ, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что для Афин дело принципа не соглашаться с изменением границ Украины.Мицотакис выступил на онлайн-саммите "Крымской платформы", среди целей которого киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма."Нерушимость границ - это фундамент, на котором была построена Европа после хельсинкского Заключительного акта. Захват Крыма в 2014 году был первым шагом, а 24 февраля - следующим: ревизионистский план по перекройке границ Европы. В прошлом у нас был подобный опыт турецкого вторжения и оккупации значительной части Кипра в 1974 году. Эта рана до сих пор не зажила, спустя почти 50 лет. Мы знаем, какую боль и цену это приносит стране", - сказал Мицотакис.Греция в 2014 году, председательствуя в Евросоюзе, активно поддержала государственный переворот на Украине. Глава МИД Греции Эвангелос Венизелос стал первым европейским политиком, поехавшим в Киев поздравить новый режим с приходом к власти после госпереворота. Поездка Венизелоса как председательствовавшего в ЕС легализовала новый режим.Что касается турецкой оккупации части Кипра, то она произошла также после того, как Греция организовала государственный переворот на Кипре и попыталась присоединить его, реализуя идею воссоединения острова с Грецией – энозис.Мицотакис утверждал, что "все видели последствия оккупации и аннексии Крыма - нарушения прав человека, в основном в отношении украинцев и крымских татар, разрушение жизненно важной инфраструктуры, резкое ухудшение свободы судоходства в Черном и Азовском морях"."Какие уроки следует извлечь из 2014 года? Прежде всего, необходимо с самого начала пресечь ревизионизм и неуважение к основным принципам международного права", - сказал премьер Греции, заявив, что греческое общество "также сталкивается с серьезными последствиями из-за российского вторжения"."Для Греции принципиально не принимать изменения границ, которые Россия пытается навязать Украине. Греция будет там, когда эта война закончится, чтобы поддержать восстановление Украины и помочь Киеву на его европейском пути", - сказал Мицотакис.Премьер Греции назвал Зеленского "источником вдохновения для всех нас".Греция одной из первых в Европе отправила на Украину оружие – поставки начались 27 февраля, через несколько дней после начала российской спецоперации. В соцсетях российских военных корреспондентов были опубликованы видео и фотографии с завода "Азов" в Северодонецке, где видны ящики с оружием с маркировкой "Салоники, Греция" на немецком языке. По мнению экспертов, это оружие, ранее поставленное из Германии в Грецию, а затем отправленное на Украину.Оппозиция в Греции резко раскритиковала правительство Мицотакиса за отправку оружия на Украину.Оппозиция также требует отставки Мицотакиса за слежку и прослушивание телефонов греческих граждан, включая политиков, критикует удушение свободы слова в Греции, сравнивает его правление с военной хунтой "черных полковников".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220823/krym-1811697570.html

https://ria.ru/20220819/vizy-1810842255.html

https://ria.ru/20220605/oruzhie-1793251504.html

https://ria.ru/20220823/zelenskiy-1811680562.html

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в мире, эвангелос венизелос, греция, украина, россия, владимир путин, мид греции‎, кириакос мицотакис