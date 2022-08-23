https://ria.ru/20220823/golosovanie-1811554215.html

Фальсификация при онлайн-голосовании невозможна, заявил эксперт

Фальсификация при онлайн-голосовании невозможна, заявил эксперт - РИА Новости, 23.08.2022

Фальсификация при онлайн-голосовании невозможна, заявил эксперт

Бесследная фальсификация бюллетени на электроном дистанционном голосовании невозможна, любое вмешательство в результат оставит след, который обнаружат... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:14

2022-08-23T14:14

2022-08-23T14:18

политика

россия

дистанционное электронное голосование

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бесследная фальсификация бюллетени на электроном дистанционном голосовании невозможна, любое вмешательство в результат оставит след, который обнаружат наблюдатели, заявил заместитель председателя территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов."Если случилось что-то очень плохое на участке, и бюллетени в ночь подсчёта кто-то подменил, кто-то испортил, поставил на них лишних галочек и так далее, если наблюдатели это не заметили, или наблюдатели были ангажированы, или их не хватало, или в нужный момент отвернулись, мы никак это больше проверить не можем, бумажные бюллетени на следующее утро - они такие, какие они есть. В системе ДЭГ такие вещи проверяются, подобные фальсификации невозможны, они гарантированно оставят след в системе", - сказал Артамонов в ходе обсуждения инструментов для наблюдения при проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Общественной палате РФ.По его словам, работа наблюдателя заключается в том, чтобы обнаружить этот след.

https://ria.ru/20220822/deg-1811385974.html

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политика, россия, дистанционное электронное голосование