14:14 23.08.2022 (обновлено: 14:18 23.08.2022)
Фальсификация при онлайн-голосовании невозможна, заявил эксперт
Зампред ТИК ДЭГ Артамонов: фальсификация при онлайн-голосовании невозможна, останется след
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов на церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования
Заместитель председателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов на церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бесследная фальсификация бюллетени на электроном дистанционном голосовании невозможна, любое вмешательство в результат оставит след, который обнаружат наблюдатели, заявил заместитель председателя территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.
"Если случилось что-то очень плохое на участке, и бюллетени в ночь подсчёта кто-то подменил, кто-то испортил, поставил на них лишних галочек и так далее, если наблюдатели это не заметили, или наблюдатели были ангажированы, или их не хватало, или в нужный момент отвернулись, мы никак это больше проверить не можем, бумажные бюллетени на следующее утро - они такие, какие они есть. В системе ДЭГ такие вещи проверяются, подобные фальсификации невозможны, они гарантированно оставят след в системе", - сказал Артамонов в ходе обсуждения инструментов для наблюдения при проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Общественной палате РФ.
По его словам, работа наблюдателя заключается в том, чтобы обнаружить этот след.
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