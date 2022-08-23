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Умер звезда "Безумного Макса" Винсент Джил - РИА Новости, 23.08.2022
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Культура
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Умер звезда "Безумного Макса" Винсент Джил
Умер звезда "Безумного Макса" Винсент Джил - РИА Новости, 23.08.2022
Умер звезда "Безумного Макса" Винсент Джил
Звезда "Безумного Макса" Винсент Джил скончался в возрасте 83 лет, пишет Independent. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:57
2022-08-23T10:57
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Звезда "Безумного Макса" Винсент Джил скончался в возрасте 83 лет, пишет Independent. Он известен по роли Ночного Ездока в культовом фильме "Безумный Макс" 1979 года. О кончине актера рассказал его коллега по картине Пол Джонстон. Он рассказал, что артист был в последнее время слаб, но точную причину смерти не назвал. Джил родился в Сиднее в 1939 году. Свою первую роль он получил в 1966 году и до начала 2000-х работал на австралийском телевидении и в кино.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
10:57 23.08.2022
 
Умер звезда "Безумного Макса" Винсент Джил

Звезда "Безумного Макса" Винсент Джил скончался в возрасте 83 лет

© Hedon Productions, 1974Кадр из фильма "Стоун"
Кадр из фильма Стоун
© Hedon Productions, 1974
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Звезда "Безумного Макса" Винсент Джил скончался в возрасте 83 лет, пишет Independent.
Он известен по роли Ночного Ездока в культовом фильме "Безумный Макс" 1979 года.
О кончине актера рассказал его коллега по картине Пол Джонстон. Он рассказал, что артист был в последнее время слаб, но точную причину смерти не назвал.
Джил родился в Сиднее в 1939 году. Свою первую роль он получил в 1966 году и до начала 2000-х работал на австралийском телевидении и в кино.
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