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Умер звезда "Безумного Макса" Винсент Джил

Умер звезда "Безумного Макса" Винсент Джил - РИА Новости, 23.08.2022

Умер звезда "Безумного Макса" Винсент Джил

Звезда "Безумного Макса" Винсент Джил скончался в возрасте 83 лет, пишет Independent. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:57

2022-08-23T10:57

2022-08-23T10:57

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Звезда "Безумного Макса" Винсент Джил скончался в возрасте 83 лет, пишет Independent. Он известен по роли Ночного Ездока в культовом фильме "Безумный Макс" 1979 года. О кончине актера рассказал его коллега по картине Пол Джонстон. Он рассказал, что артист был в последнее время слаб, но точную причину смерти не назвал. Джил родился в Сиднее в 1939 году. Свою первую роль он получил в 1966 году и до начала 2000-х работал на австралийском телевидении и в кино.

https://ria.ru/20220821/adashevskaya-1811157548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды