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Умер звезда "Безумного Макса" Винсент Джил
Умер звезда "Безумного Макса" Винсент Джил - РИА Новости, 23.08.2022
Умер звезда "Безумного Макса" Винсент Джил
Звезда "Безумного Макса" Винсент Джил скончался в возрасте 83 лет, пишет Independent. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:57
2022-08-23T10:57
2022-08-23T10:57
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Звезда "Безумного Макса" Винсент Джил скончался в возрасте 83 лет, пишет Independent. Он известен по роли Ночного Ездока в культовом фильме "Безумный Макс" 1979 года. О кончине актера рассказал его коллега по картине Пол Джонстон. Он рассказал, что артист был в последнее время слаб, но точную причину смерти не назвал. Джил родился в Сиднее в 1939 году. Свою первую роль он получил в 1966 году и до начала 2000-х работал на австралийском телевидении и в кино.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
Умер звезда "Безумного Макса" Винсент Джил
Звезда "Безумного Макса" Винсент Джил скончался в возрасте 83 лет
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Звезда "Безумного Макса" Винсент Джил скончался в возрасте 83 лет, пишет Independent.
Он известен по роли Ночного Ездока в культовом фильме "Безумный Макс" 1979 года.
О кончине актера рассказал его коллега по картине Пол Джонстон. Он рассказал, что артист был в последнее время слаб, но точную причину смерти не назвал.
Джил родился в Сиднее в 1939 году. Свою первую роль он получил в 1966 году и до начала 2000-х работал на австралийском телевидении и в кино.