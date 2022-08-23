Рейтинг@Mail.ru
Отели в Германии не готовы закрыть сауны ради экономии электричества - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220823/germaniya-1811545506.html
Отели в Германии не готовы закрыть сауны ради экономии электричества
Отели в Германии не готовы закрыть сауны ради экономии электричества - РИА Новости, 23.08.2022
Отели в Германии не готовы закрыть сауны ради экономии электричества
Отельеры в ФРГ ответили Даниэлю Гюнтеру, премьер-министру федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, потребовавшему закрыть сауны и спа-центры ради экономии... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:25
2022-08-23T14:25
туризм
туризм
роберт хабек
германия
балтийское море
welt
новости - туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152580/99/1525809995_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_41330e52047316f2e2ca94815788333a.jpg
БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Отельеры в ФРГ ответили Даниэлю Гюнтеру, премьер-министру федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, потребовавшему закрыть сауны и спа-центры ради экономии электричества.В немецкой ассоциации гостиниц и ресторанов Dehoga назвали инициативу "неясной", подчеркнули, что для многих бани "являются частью бизнес-модели", их полное отключение технически невозможно.Опрошенные телеканалом Welt отельеры заявили, что для профильных заведений закрытие таких мест означало бы значительную потерю клиентуры. В популярных в Германии местах отдыха, на побережье Северного и Балтийского моря культура посещений спа, особенно в зимний сезон, широко распространена.В воскресенье Гюнтер заявил в интервью газете Welt am Sonntag, что в связи с ростом цен на электричество посещение спа-центров грядущей зимой необходимо приравнять "к той роскоши, от которой следует добровольно отказаться".Ранее в некоторых регионах ФРГ было принято решение ради экономии электроэнергии закрыть сауны и общественные бассейны, перестать подавать горячую воду в офисы, спортивные залы школ, перестать обогревать воду в уличных фонтанах.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220821/sholts-1811146836.html
https://ria.ru/20220422/oteli-1784710935.html
германия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152580/99/1525809995_267:0:5387:3840_1920x0_80_0_0_389d9c76166592fcb6cbd2dbae20ab8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, роберт хабек, германия, балтийское море, welt, новости - туризм, туристы, отели
Туризм, Туризм, Роберт Хабек, Германия, Балтийское море, Welt, Новости - Туризм, туристы, Отели
14:25 23.08.2022
 
Отели в Германии не готовы закрыть сауны ради экономии электричества

Отели в Германии возмущены требованием закрыть сауны ради экономии электричества

© Depositphotos / nd3000Девушки в сауне
Девушки в сауне - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Depositphotos / nd3000
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Отельеры в ФРГ ответили Даниэлю Гюнтеру, премьер-министру федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, потребовавшему закрыть сауны и спа-центры ради экономии электричества.
В немецкой ассоциации гостиниц и ресторанов Dehoga назвали инициативу "неясной", подчеркнули, что для многих бани "являются частью бизнес-модели", их полное отключение технически невозможно.
Опрошенные телеканалом Welt отельеры заявили, что для профильных заведений закрытие таких мест означало бы значительную потерю клиентуры. В популярных в Германии местах отдыха, на побережье Северного и Балтийского моря культура посещений спа, особенно в зимний сезон, широко распространена.
В воскресенье Гюнтер заявил в интервью газете Welt am Sonntag, что в связи с ростом цен на электричество посещение спа-центров грядущей зимой необходимо приравнять "к той роскоши, от которой следует добровольно отказаться".
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 19:00В мире
Шольц рассказал, как часто ходит в душ
Ранее в некоторых регионах ФРГ было принято решение ради экономии электроэнергии закрыть сауны и общественные бассейны, перестать подавать горячую воду в офисы, спортивные залы школ, перестать обогревать воду в уличных фонтанах.
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии.
Девушка в басейне на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort & Spa в Ялте - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 02:40Туризм
Эксперты рассказали, за что отелям дают звезды
 
ТуризмТуризмРоберт ХабекГерманияБалтийское мореWeltНовости - ТуризмтуристыОтели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала