https://ria.ru/20220823/germaniya-1811545506.html
Отели в Германии не готовы закрыть сауны ради экономии электричества
Отели в Германии не готовы закрыть сауны ради экономии электричества - РИА Новости, 23.08.2022
Отели в Германии не готовы закрыть сауны ради экономии электричества
Отельеры в ФРГ ответили Даниэлю Гюнтеру, премьер-министру федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, потребовавшему закрыть сауны и спа-центры ради экономии... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:25
2022-08-23T14:25
2022-08-23T14:25
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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Отельеры в ФРГ ответили Даниэлю Гюнтеру, премьер-министру федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, потребовавшему закрыть сауны и спа-центры ради экономии электричества.В немецкой ассоциации гостиниц и ресторанов Dehoga назвали инициативу "неясной", подчеркнули, что для многих бани "являются частью бизнес-модели", их полное отключение технически невозможно.Опрошенные телеканалом Welt отельеры заявили, что для профильных заведений закрытие таких мест означало бы значительную потерю клиентуры. В популярных в Германии местах отдыха, на побережье Северного и Балтийского моря культура посещений спа, особенно в зимний сезон, широко распространена.В воскресенье Гюнтер заявил в интервью газете Welt am Sonntag, что в связи с ростом цен на электричество посещение спа-центров грядущей зимой необходимо приравнять "к той роскоши, от которой следует добровольно отказаться".Ранее в некоторых регионах ФРГ было принято решение ради экономии электроэнергии закрыть сауны и общественные бассейны, перестать подавать горячую воду в офисы, спортивные залы школ, перестать обогревать воду в уличных фонтанах.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220821/sholts-1811146836.html
https://ria.ru/20220422/oteli-1784710935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, роберт хабек, германия, балтийское море, welt, новости - туризм, туристы, отели
Туризм, Туризм, Роберт Хабек, Германия, Балтийское море, Welt, Новости - Туризм, туристы, Отели
Отели в Германии не готовы закрыть сауны ради экономии электричества
Отели в Германии возмущены требованием закрыть сауны ради экономии электричества
БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Отельеры в ФРГ ответили Даниэлю Гюнтеру, премьер-министру федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, потребовавшему закрыть сауны и спа-центры ради экономии электричества.
В немецкой ассоциации гостиниц и ресторанов Dehoga назвали инициативу "неясной", подчеркнули, что для многих бани "являются частью бизнес-модели", их полное отключение технически невозможно.
Опрошенные телеканалом Welt отельеры заявили, что для профильных заведений закрытие таких мест означало бы значительную потерю клиентуры. В популярных в Германии местах отдыха, на побережье Северного и Балтийского моря культура посещений спа, особенно в зимний сезон, широко распространена.
В воскресенье Гюнтер заявил в интервью газете Welt am Sonntag, что в связи с ростом цен на электричество посещение спа-центров грядущей зимой необходимо приравнять "к той роскоши, от которой следует добровольно отказаться".
Ранее в некоторых регионах ФРГ было принято решение ради экономии электроэнергии закрыть сауны и общественные бассейны, перестать подавать горячую воду в офисы, спортивные залы школ, перестать обогревать воду в уличных фонтанах.
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии.