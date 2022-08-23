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Генпрокуратура просит признать Добровольческое движение ОУН* экстремистским - РИА Новости, 23.08.2022
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Генпрокуратура просит признать Добровольческое движение ОУН* экстремистским
Генпрокуратура просит признать Добровольческое движение ОУН* экстремистским - РИА Новости, 23.08.2022
Генпрокуратура просит признать Добровольческое движение ОУН* экстремистским
Генпрокуратура РФ просит признать экстремистским "Добровольческое движение Организации украинских националистов" (ОУН*, запрещено в России), сообщили РИА... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:22
2022-08-23T14:22
в мире
россия
украина
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
степан бандера
петр порошенко
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Генпрокуратура РФ просит признать экстремистским "Добровольческое движение Организации украинских националистов" (ОУН*, запрещено в России), сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ."В суд поступил иск генпрокурора о признании экстремистскими организации "СИЧ-С14", объединения "Добровольческое движение Организации украинских националистов"* (ОУН) и националистической группировки "Черный комитет". Суд рассмотрит это заявление 8 сентября", - сказали в пресс-службе.После признания экстремистским любой участник и организатор движения может попасть на скамью подсудимых, даже не совершая других преступлений.Лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН) был Степан Бандера. У организации было боевое крыло - "Украинская повстанческая армия"*. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.*Организация признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20220809/vlasovtsy-1808192193.html
https://ria.ru/20220803/ukraina-1807018093.html
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в мире, россия, украина, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, степан бандера, петр порошенко, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Украина, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, Степан Бандера, Петр Порошенко, Генеральная прокуратура РФ
14:22 23.08.2022
 
Генпрокуратура просит признать Добровольческое движение ОУН* экстремистским

Генпрокуратура просит признать "СИЧ-С14" и Добровольческое движение ОУН* экстремистскими

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Генпрокуратура РФ просит признать экстремистским "Добровольческое движение Организации украинских националистов" (ОУН*, запрещено в России), сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ.
"В суд поступил иск генпрокурора о признании экстремистскими организации "СИЧ-С14", объединения "Добровольческое движение Организации украинских националистов"* (ОУН) и националистической группировки "Черный комитет". Суд рассмотрит это заявление 8 сентября", - сказали в пресс-службе.
Генерал Андрей Власов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 00:20
ОУН* и власовцы к концу войны стали сообщниками против СССР, сообщила ФСБ
После признания экстремистским любой участник и организатор движения может попасть на скамью подсудимых, даже не совершая других преступлений.
Лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН) был Степан Бандера. У организации было боевое крыло - "Украинская повстанческая армия"*. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 17:14
Во Львове хотят присвоить бригаде десантников имя Шухевича
 
В миреРоссияУкраинаОрганизация украинских националистовУкраинская повстанческая армияСтепан БандераПетр ПорошенкоГенеральная прокуратура РФ
 
 
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