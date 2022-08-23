https://ria.ru/20220823/genprokuratura-1811556348.html

Генпрокуратура просит признать Добровольческое движение ОУН* экстремистским

Генпрокуратура просит признать Добровольческое движение ОУН* экстремистским - РИА Новости, 23.08.2022

Генпрокуратура просит признать Добровольческое движение ОУН* экстремистским

Генпрокуратура РФ просит признать экстремистским "Добровольческое движение Организации украинских националистов" (ОУН*, запрещено в России), сообщили РИА... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:22

2022-08-23T14:22

2022-08-23T14:22

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организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

степан бандера

петр порошенко

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Генпрокуратура РФ просит признать экстремистским "Добровольческое движение Организации украинских националистов" (ОУН*, запрещено в России), сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ."В суд поступил иск генпрокурора о признании экстремистскими организации "СИЧ-С14", объединения "Добровольческое движение Организации украинских националистов"* (ОУН) и националистической группировки "Черный комитет". Суд рассмотрит это заявление 8 сентября", - сказали в пресс-службе.После признания экстремистским любой участник и организатор движения может попасть на скамью подсудимых, даже не совершая других преступлений.Лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН) был Степан Бандера. У организации было боевое крыло - "Украинская повстанческая армия"*. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.*Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20220809/vlasovtsy-1808192193.html

https://ria.ru/20220803/ukraina-1807018093.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, степан бандера, петр порошенко, генеральная прокуратура рф