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СМИ спрогнозировали кризис в стекольной промышленности ЕС из-за цен на газ - РИА Новости, 23.08.2022
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СМИ спрогнозировали кризис в стекольной промышленности ЕС из-за цен на газ
СМИ спрогнозировали кризис в стекольной промышленности ЕС из-за цен на газ - РИА Новости, 23.08.2022
СМИ спрогнозировали кризис в стекольной промышленности ЕС из-за цен на газ
Высокие цены на газ в ЕС и планы по сокращению потребления этого энергоносителя на 15% могут привести к кризису в стекольной промышленности Евросоюза и падению... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:42
2022-08-23T14:42
экономика
цены на нефть
европа
россия
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Высокие цены на газ в ЕС и планы по сокращению потребления этого энергоносителя на 15% могут привести к кризису в стекольной промышленности Евросоюза и падению производства стекла в два раза, пишет газета Wall Street Journal.Во вторник, как показали данные лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе приблизились к $3000, росли на 3%."Стекольная промышленность Европы в значительной степени зависит от газа, который используется для нагрева печей до 1400 градусов цельсия... Даже умеренное сокращение (потребления газа) не является идеальным. По словам одного специалиста отрасли, сокращение потребления газа на 15% - уровень, которого должны достичь государства - члены Европейского союза, - может привести к падению производства стекла более чем в два раза", - пишет газета.Поэтому, как отмечает Wall Street Journal, в стеколькой промышленности ЕС "лоббируют приоритетный доступ к газу и предупреждают правительства о том, что отключение европейских печей и импорт бутылок приведет к уничтожению промышленных активов региона".Газета подчеркивает, что в ЕС "уже отмечается нехватка бутылок" , а алкогольные компании "изо всех сил пытаются обеспечить достаточный запас" стекла.Ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.Еврокомиссия в конце июля предложила, а страны Евросоюза в начале августа согласовали с рядом поправок цель снизить спрос на газ в ЕС до конца марта следующего года на 15%. Пока это добровольный ориентир, страны союза сами могут выбирать меры, как его достичь. Однако при определённых условиях снижение потребления газа в ЕС может стать обязательным. Эти меры были предложены на фоне опасений ЕС о нехватке поставок "голубого топлива" из России.
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экономика, цены на нефть, европа, россия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Европа, Россия, Евросоюз
14:42 23.08.2022
 
СМИ спрогнозировали кризис в стекольной промышленности ЕС из-за цен на газ

WSJ: высокие цены на газ могут привести к кризису в стекольной промышленности Евросоюза

© Depositphotos / alezandroЛистовое стекло на заводе
Листовое стекло на заводе - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Depositphotos / alezandro
Листовое стекло на заводе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Высокие цены на газ в ЕС и планы по сокращению потребления этого энергоносителя на 15% могут привести к кризису в стекольной промышленности Евросоюза и падению производства стекла в два раза, пишет газета Wall Street Journal.
Во вторник, как показали данные лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе приблизились к $3000, росли на 3%.
"Стекольная промышленность Европы в значительной степени зависит от газа, который используется для нагрева печей до 1400 градусов цельсия... Даже умеренное сокращение (потребления газа) не является идеальным. По словам одного специалиста отрасли, сокращение потребления газа на 15% - уровень, которого должны достичь государства - члены Европейского союза, - может привести к падению производства стекла более чем в два раза", - пишет газета.
Поэтому, как отмечает Wall Street Journal, в стеколькой промышленности ЕС "лоббируют приоритетный доступ к газу и предупреждают правительства о том, что отключение европейских печей и импорт бутылок приведет к уничтожению промышленных активов региона".
Газета подчеркивает, что в ЕС "уже отмечается нехватка бутылок" , а алкогольные компании "изо всех сил пытаются обеспечить достаточный запас" стекла.
Ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.
Еврокомиссия в конце июля предложила, а страны Евросоюза в начале августа согласовали с рядом поправок цель снизить спрос на газ в ЕС до конца марта следующего года на 15%. Пока это добровольный ориентир, страны союза сами могут выбирать меры, как его достичь. Однако при определённых условиях снижение потребления газа в ЕС может стать обязательным. Эти меры были предложены на фоне опасений ЕС о нехватке поставок "голубого топлива" из России.
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