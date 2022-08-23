https://ria.ru/20220823/gaz-1811561003.html

В Германии уровень заполненности газохранилищ превысил 80 процентов

В Германии уровень заполненности газохранилищ превысил 80 процентов - РИА Новости, 23.08.2022

В Германии уровень заполненности газохранилищ превысил 80 процентов

Уровень заполненности газохранилищ Германии превысил 80%, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:41

2022-08-23T14:41

2022-08-23T14:41

экономика

германия

газпром

северный поток

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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Уровень заполненности газохранилищ Германии превысил 80%, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ."Продолжается закачка газа (в газохранилища). Общий уровень заполненности газохранилищ составляет 80,14%", - говорится в сообщении.Крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 61,16%.Регулятор добавил, что на данный момент поставки газа в Германию стабильны. Поток газа из "Северного потока" в настоящее время составляет около 20% от максимальной мощности.Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю на 95%.

https://ria.ru/20220823/gaz-1811470756.html

германия

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экономика, германия, газпром, северный поток