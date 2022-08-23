https://ria.ru/20220823/frantsiya-1811584298.html

Власти Франции заявили, что стране хватит энергоресурсов на грядущую зиму

Власти Франции заявили, что стране хватит энергоресурсов на грядущую зиму - РИА Новости, 23.08.2022

Власти Франции заявили, что стране хватит энергоресурсов на грядущую зиму

Франции хватит энергоресурсов, чтобы пережить предстоящую зиму, заявил во вторник министр экологических преобразований страны Кристоф Бешу. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:35

2022-08-23T15:35

2022-08-23T15:35

владимир путин

россия

франция

украина

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152926/56/1529265680_0:0:7000:3938_1920x0_80_0_0_2b75a7a63c8682fb5f591dcf1d2fb674.jpg

ПАРИЖ, 23 авг - РИА Новости. Франции хватит энергоресурсов, чтобы пережить предстоящую зиму, заявил во вторник министр экологических преобразований страны Кристоф Бешу.Правительство Франции уже приняло ряд жёстких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране будет расширен запрет на световую рекламу, а магазинам запретят держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговым точкам придётся выключить световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снизить яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии. Правительство также призвало граждан, несмотря на сильную жару, не злоупотреблять кондиционерами.Официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявлял, что Франция по плану должна заполнить стратегические хранилища газом на 85% к концу лета, но будет стремиться к 100-процентной заполняемости к концу сезона.ЕС стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220822/frantsiya-1811431633.html

россия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, франция, украина, евросоюз