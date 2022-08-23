Власти Франции заявили, что стране хватит энергоресурсов на грядущую зиму
Министр экологических преобразований Франции Бешу: стране хватит энергоресурсов на зиму
© Depositphotos / AndreyKrЭйфелева башня в Париже
© Depositphotos / AndreyKr
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 авг - РИА Новости. Франции хватит энергоресурсов, чтобы пережить предстоящую зиму, заявил во вторник министр экологических преобразований страны Кристоф Бешу.
"Очевидно, что каждый должен быть внимательным и экономным, но у нас есть все необходимое для этой зимы, тем более, если каждый будет бережлив, не будет зря тратить энергию и не станет думать, что наши меры бесполезны. У нас будет с сентября законопроект, который позволит активизировать использование возобновляемых источников энергии в нашей стране", - заявил Бешу в эфире телеканала BFMTV.
Правительство Франции уже приняло ряд жёстких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране будет расширен запрет на световую рекламу, а магазинам запретят держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговым точкам придётся выключить световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снизить яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии. Правительство также призвало граждан, несмотря на сильную жару, не злоупотреблять кондиционерами.
Официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявлял, что Франция по плану должна заполнить стратегические хранилища газом на 85% к концу лета, но будет стремиться к 100-процентной заполняемости к концу сезона.
ЕС стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.