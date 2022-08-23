https://ria.ru/20220823/festival-1811565523.html

Музей Победы станет одной из площадок Московского кинофестиваля

Музей Победы станет одной из площадок Московского кинофестиваля - РИА Новости, 23.08.2022

Музей Победы станет одной из площадок Московского кинофестиваля

Кинотеатр "Поклонка" при Музее Победы станет площадкой 44-го Московского международного кинофестиваля, сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:24

2022-08-23T15:24

2022-08-23T16:05

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Кинотеатр "Поклонка" при Музее Победы станет площадкой 44-го Московского международного кинофестиваля, сообщает пресс-служба учреждения.Там покажут 11 зарубежных и отечественных фильмов. Сеансы стартуют 28 августа и продлятся до 2 сентября. Показы начнутся с картины "Скоро кончится лето" Яны Скопиной о последнем лете перед распадом СССР и последнем в жизни Виктора Цоя. Также зрители увидят турецкую мелодраму Олгун Оздемира "Сливки в моем кофе", экранизацию романа Владимира Кунина "Русские на Мариенплац", индийский фильм о борце за народные права "Сардар Удхам"."Помимо этого, состоится специальный показ документального фильма Егора Климовича "Афган. Грани войны", созданного Фондом генерала Дубынина. Одним из героев ленты является легендарный генерал Борис Громов", — добавляется в релизе.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.

https://ria.ru/20220809/mmkf-1808280653.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, виктор цой, борис громов, сергей эйзенштейн, ссср, кино и сериалы