https://ria.ru/20220823/festival-1811565523.html
Музей Победы станет одной из площадок Московского кинофестиваля
Музей Победы станет одной из площадок Московского кинофестиваля - РИА Новости, 23.08.2022
Музей Победы станет одной из площадок Московского кинофестиваля
Кинотеатр "Поклонка" при Музее Победы станет площадкой 44-го Московского международного кинофестиваля, сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:24
2022-08-23T15:24
2022-08-23T16:05
культура
новости культуры
виктор цой
борис громов
сергей эйзенштейн
ссср
кино и сериалы
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Кинотеатр "Поклонка" при Музее Победы станет площадкой 44-го Московского международного кинофестиваля, сообщает пресс-служба учреждения.Там покажут 11 зарубежных и отечественных фильмов. Сеансы стартуют 28 августа и продлятся до 2 сентября. Показы начнутся с картины "Скоро кончится лето" Яны Скопиной о последнем лете перед распадом СССР и последнем в жизни Виктора Цоя. Также зрители увидят турецкую мелодраму Олгун Оздемира "Сливки в моем кофе", экранизацию романа Владимира Кунина "Русские на Мариенплац", индийский фильм о борце за народные права "Сардар Удхам"."Помимо этого, состоится специальный показ документального фильма Егора Климовича "Афган. Грани войны", созданного Фондом генерала Дубынина. Одним из героев ленты является легендарный генерал Борис Громов", — добавляется в релизе.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.
https://ria.ru/20220809/mmkf-1808280653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, виктор цой, борис громов, сергей эйзенштейн, ссср, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Виктор Цой, Борис Громов, Сергей Эйзенштейн, СССР, Кино и сериалы
15:24 23.08.2022 (обновлено: 16:05 23.08.2022)
Музей Победы станет одной из площадок Московского кинофестиваля
Музей Победы станет одной из площадок 44-го Московского кинофестиваля
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Кинотеатр "Поклонка" при Музее Победы станет площадкой 44-го Московского международного кинофестиваля, сообщает пресс-служба учреждения.
Там покажут 11 зарубежных и отечественных фильмов. Сеансы стартуют 28 августа и продлятся до 2 сентября.
Показы начнутся с картины "Скоро кончится лето" Яны Скопиной о последнем лете перед распадом СССР и последнем в жизни Виктора Цоя. Также зрители увидят турецкую мелодраму Олгун Оздемира "Сливки в моем кофе", экранизацию романа Владимира Кунина "Русские на Мариенплац", индийский фильм о борце за народные права "Сардар Удхам".
"Помимо этого, состоится специальный показ документального фильма Егора Климовича "Афган. Грани войны", созданного Фондом генерала Дубынина. Одним из героев ленты является легендарный генерал Борис Громов", — добавляется в релизе.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.