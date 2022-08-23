https://ria.ru/20220823/fashion-1811458503.html
Оценены сроки захвата половины рынка отечественными fashion-брендами
Оценены сроки захвата половины рынка отечественными fashion-брендами - РИА Новости, 23.08.2022
Оценены сроки захвата половины рынка отечественными fashion-брендами
Российские fashion-производители смогут занять половину потребительского рынка к 2030 году, доля составит 1,3 триллиона рублей, сообщил РИА Новости в кулуарах... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T05:45
2022-08-23T05:45
2022-08-23T06:06
экономика
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hermes
lvmh
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НОВОСИБИРСК, 23 авг — РИА Новости. Российские fashion-производители смогут занять половину потребительского рынка к 2030 году, доля составит 1,3 триллиона рублей, сообщил РИА Новости в кулуарах форума "Технопром-2022" руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.По словам Баженова, после ухода с российского рынка западных мировых брендов, включая производителей одежды, обуви, аксессуаров, освободилась ниша не менее 13,5 процента рынка — это более 200 миллиардов рублей. С другой стороны, значительная часть игроков в индустрии осталась без партнеров, в том числе рекламы, товаров и арендаторов.Эксперт уточнил, что с точки зрения локализации производства рынок одежды — "второй после еды". Он отметил, что гарантированный спрос составляет не менее двух триллионов рублей, сегменты люкс и премиум — 280 миллиардов рублей.В марте об уходе из России сообщили модные дома и fashion-группы Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel и другие. Также отечественный рынок среди прочих покинули британский ритейлер Marks & Spencer (M&S) и корпорация Inditex, которая была представлена магазинами под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.
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экономика, россия, hermes, lvmh, chanel
Экономика, Россия, Hermes, LVMH, Chanel
05:45 23.08.2022 (обновлено: 06:06 23.08.2022)
Оценены сроки захвата половины рынка отечественными fashion-брендами
Эксперт Баженов: отечественные fashion-бренды смогут занять половину рынка за восемь лет
НОВОСИБИРСК, 23 авг — РИА Новости. Российские fashion-производители смогут занять половину потребительского рынка к 2030 году, доля составит 1,3 триллиона рублей, сообщил РИА Новости в кулуарах форума "Технопром-2022" руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.
"По оценкам экспертов WearNet НТИ, локализация производства на потребительском рынке может достичь 50 процентов — 1,3 триллиона рублей — к 2030 году", — отметил эксперт.
По словам Баженова, после ухода с российского рынка западных мировых брендов, включая производителей одежды, обуви, аксессуаров, освободилась ниша не менее 13,5 процента рынка — это более 200 миллиардов рублей. С другой стороны, значительная часть игроков в индустрии осталась без партнеров, в том числе рекламы, товаров и арендаторов.
Эксперт уточнил, что с точки зрения локализации производства рынок одежды — "второй после еды". Он отметил, что гарантированный спрос составляет не менее двух триллионов рублей, сегменты люкс и премиум — 280 миллиардов рублей.
"У нас есть положительный опыт — за восемь лет в потребительском сегменте еды удалось локализовать производство и интегрировать технологии так, что мы за пять минут получаем доставку еды, а роботы-комбайны собирают урожай. Теперь можно повторить это чудо во втором после еды по размеру потребительском рынке", — сообщил Баженов.
В марте об уходе из России
сообщили модные дома и fashion-группы Prada, Hermes
, Kering, LVMH, Chanel
и другие. Также отечественный рынок среди прочих покинули британский ритейлер Marks & Spencer (M&S) и корпорация Inditex
, которая была представлена магазинами под брендами Zara
, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka
, Stradivarius, Oysho
, Zara Home, Uterque.