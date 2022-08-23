https://ria.ru/20220823/fashion-1811458503.html

Оценены сроки захвата половины рынка отечественными fashion-брендами

Оценены сроки захвата половины рынка отечественными fashion-брендами - РИА Новости, 23.08.2022

Оценены сроки захвата половины рынка отечественными fashion-брендами

Российские fashion-производители смогут занять половину потребительского рынка к 2030 году, доля составит 1,3 триллиона рублей, сообщил РИА Новости в кулуарах... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T05:45

2022-08-23T05:45

2022-08-23T06:06

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россия

hermes

lvmh

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НОВОСИБИРСК, 23 авг — РИА Новости. Российские fashion-производители смогут занять половину потребительского рынка к 2030 году, доля составит 1,3 триллиона рублей, сообщил РИА Новости в кулуарах форума "Технопром-2022" руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.По словам Баженова, после ухода с российского рынка западных мировых брендов, включая производителей одежды, обуви, аксессуаров, освободилась ниша не менее 13,5 процента рынка — это более 200 миллиардов рублей. С другой стороны, значительная часть игроков в индустрии осталась без партнеров, в том числе рекламы, товаров и арендаторов.Эксперт уточнил, что с точки зрения локализации производства рынок одежды — "второй после еды". Он отметил, что гарантированный спрос составляет не менее двух триллионов рублей, сегменты люкс и премиум — 280 миллиардов рублей.В марте об уходе из России сообщили модные дома и fashion-группы Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel и другие. Также отечественный рынок среди прочих покинули британский ритейлер Marks & Spencer (M&S) и корпорация Inditex, которая была представлена магазинами под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.

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экономика, россия, hermes, lvmh, chanel