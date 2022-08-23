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Конфликт на Украине разрушил мечту Европы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2022
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Конфликт на Украине разрушил мечту Европы, пишут СМИ
Конфликт на Украине разрушил мечту Европы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2022
Конфликт на Украине разрушил мечту Европы, пишут СМИ
Экономика Европы оказалась в кризисе из-за затяжного конфликта на Украине, пишет Балаж Кораньи в статье для агентства Reuters. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:37
2022-08-23T17:54
в мире
европа
россия
украина
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Экономика Европы оказалась в кризисе из-за затяжного конфликта на Украине, пишет Балаж Кораньи в статье для агентства Reuters. "Этот год должен был стать звездным для Европы. Постпандемийная эйфория от возможности тратить, поддерживаемая обильными государственными расходами, должна была стимулировать экономику и помочь усталым домохозяйствам вернуть чувство нормальности после двух ужасных лет. Но все изменилось 24 февраля. Нормальность исчезла, и кризис стал постоянным", — говорится в публикации. Автор считает, что сейчас на Евросоюз надвигаются рецессия и зима, которую европейцы встретят с нехваткой энергоносителей. И ситуация грозит стать еще более удручающей, полагает он. "Изменения драматичны. Год назад большинство прогнозистов предсказывали экономический рост на 2022 год около пяти процентов. Теперь зимний спад становится базовым сценарием", — пишет Кораньи. Он напоминает, что Евросоюз объявил об отказе от российского газа к 2027 году, однако за такую "независимость" придется платить. Так, обычным гражданам уже этой осенью придется мириться с холодом дома и в офисах, считает Кораньи. "В дальнейшем это будет означать более высокие затраты на энергоносители и, следовательно, инфляцию, поскольку ЕС должен отказаться от своих самых больших и дешевых поставок энергии", — заключает журналист. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220823/politika-1811399393.html
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в мире, европа, россия, украина
В мире, Европа, Россия, Украина
13:37 23.08.2022 (обновлено: 17:54 23.08.2022)
 
Конфликт на Украине разрушил мечту Европы, пишут СМИ

Автор Reuters Кораньи пишет, что конфликт на Украине разрушил мечту Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Экономика Европы оказалась в кризисе из-за затяжного конфликта на Украине, пишет Балаж Кораньи в статье для агентства Reuters.
"Этот год должен был стать звездным для Европы. Постпандемийная эйфория от возможности тратить, поддерживаемая обильными государственными расходами, должна была стимулировать экономику и помочь усталым домохозяйствам вернуть чувство нормальности после двух ужасных лет. Но все изменилось 24 февраля. Нормальность исчезла, и кризис стал постоянным", — говорится в публикации.
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Автор считает, что сейчас на Евросоюз надвигаются рецессия и зима, которую европейцы встретят с нехваткой энергоносителей. И ситуация грозит стать еще более удручающей, полагает он.
"Изменения драматичны. Год назад большинство прогнозистов предсказывали экономический рост на 2022 год около пяти процентов. Теперь зимний спад становится базовым сценарием", — пишет Кораньи.
Он напоминает, что Евросоюз объявил об отказе от российского газа к 2027 году, однако за такую "независимость" придется платить. Так, обычным гражданам уже этой осенью придется мириться с холодом дома и в офисах, считает Кораньи.
"В дальнейшем это будет означать более высокие затраты на энергоносители и, следовательно, инфляцию, поскольку ЕС должен отказаться от своих самых больших и дешевых поставок энергии", — заключает журналист.
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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