https://ria.ru/20220823/evropa-1811543477.html

Конфликт на Украине разрушил мечту Европы, пишут СМИ

Конфликт на Украине разрушил мечту Европы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2022

Конфликт на Украине разрушил мечту Европы, пишут СМИ

Экономика Европы оказалась в кризисе из-за затяжного конфликта на Украине, пишет Балаж Кораньи в статье для агентства Reuters. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:37

2022-08-23T13:37

2022-08-23T17:54

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Экономика Европы оказалась в кризисе из-за затяжного конфликта на Украине, пишет Балаж Кораньи в статье для агентства Reuters. "Этот год должен был стать звездным для Европы. Постпандемийная эйфория от возможности тратить, поддерживаемая обильными государственными расходами, должна была стимулировать экономику и помочь усталым домохозяйствам вернуть чувство нормальности после двух ужасных лет. Но все изменилось 24 февраля. Нормальность исчезла, и кризис стал постоянным", — говорится в публикации. Автор считает, что сейчас на Евросоюз надвигаются рецессия и зима, которую европейцы встретят с нехваткой энергоносителей. И ситуация грозит стать еще более удручающей, полагает он. "Изменения драматичны. Год назад большинство прогнозистов предсказывали экономический рост на 2022 год около пяти процентов. Теперь зимний спад становится базовым сценарием", — пишет Кораньи. Он напоминает, что Евросоюз объявил об отказе от российского газа к 2027 году, однако за такую "независимость" придется платить. Так, обычным гражданам уже этой осенью придется мириться с холодом дома и в офисах, считает Кораньи. "В дальнейшем это будет означать более высокие затраты на энергоносители и, следовательно, инфляцию, поскольку ЕС должен отказаться от своих самых больших и дешевых поставок энергии", — заключает журналист. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220823/politika-1811399393.html

https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html

https://ria.ru/20220617/evropa-1795952948.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, европа, россия, украина