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АдГ намерена провести в Германии акции против высоких цен на энергоносители - РИА Новости, 23.08.2022
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АдГ намерена провести в Германии акции против высоких цен на энергоносители
АдГ намерена провести в Германии акции против высоких цен на энергоносители - РИА Новости, 23.08.2022
АдГ намерена провести в Германии акции против высоких цен на энергоносители
Лидер оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил о планах запуска протестной кампании в ФРГ с 8 сентября текущего года,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T19:13
2022-08-23T19:13
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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил о планах запуска протестной кампании в ФРГ с 8 сентября текущего года, участники которой получат возможность высказать свое недовольство высокими ценами на энергоносители, демонстрации пройдут под лозунгом "Жаркая осень вместо холодных ног - наша страна превыше всего".Он уточнил, что протестная кампания начнётся с 8 сентября текущего года."Подорожание, в том числе энергоносителей, достигло рекордных значений", - добавил Крупалла.Он привёл данные сберегательного банка Германии, согласно которым на сегодняшний день около 60% домохозяйств больше не способны делать сбережения. Он также указал на то, что среди пожилых людей Германии сегодня растёт количество тех, кто столкнулся с бедностью."Причиной бедности стала деиндустриализация, экономическая война (министра экономики ФРГ Роберта) Хабека против России. Все больше граждан Германии отвергают эту войну, потому что они понимают, что сами страдают от неё", - пояснил представитель АдГ.ЕС стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, германия, украина, евросоюз
Цены на нефть, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Россия, Германия, Украина, Евросоюз
19:13 23.08.2022
 
АдГ намерена провести в Германии акции против высоких цен на энергоносители

Лидер АдГ Крупалла намерен провести в Германии митинги из-за высоких цен на энергоносители

CC BY-SA 3.0 / Wolkenkratzer / Вид на город Бонн в Германии
Вид на город Бонн в Германии - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Wolkenkratzer /
Вид на город Бонн в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил о планах запуска протестной кампании в ФРГ с 8 сентября текущего года, участники которой получат возможность высказать свое недовольство высокими ценами на энергоносители, демонстрации пройдут под лозунгом "Жаркая осень вместо холодных ног - наша страна превыше всего".
"Альтернатива для Германии" представит гражданам и организациям ФРГ свою новую кампанию, в рамках которой смогут высказаться все, кто пострадал от высоких цен на энергоносители. Она пройдёт под лозунгом "Наша страна превыше всего", - сказал Крупалла журналистам во вторник.
Он уточнил, что протестная кампания начнётся с 8 сентября текущего года.
"Подорожание, в том числе энергоносителей, достигло рекордных значений", - добавил Крупалла.
Он привёл данные сберегательного банка Германии, согласно которым на сегодняшний день около 60% домохозяйств больше не способны делать сбережения. Он также указал на то, что среди пожилых людей Германии сегодня растёт количество тех, кто столкнулся с бедностью.
"Причиной бедности стала деиндустриализация, экономическая война (министра экономики ФРГ Роберта) Хабека против России. Все больше граждан Германии отвергают эту войну, потому что они понимают, что сами страдают от неё", - пояснил представитель АдГ.
ЕС стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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