https://ria.ru/20220823/energonositeli-1811673435.html

АдГ намерена провести в Германии акции против высоких цен на энергоносители

АдГ намерена провести в Германии акции против высоких цен на энергоносители - РИА Новости, 23.08.2022

АдГ намерена провести в Германии акции против высоких цен на энергоносители

Лидер оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил о планах запуска протестной кампании в ФРГ с 8 сентября текущего года,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T19:13

2022-08-23T19:13

2022-08-23T19:13

цены на нефть

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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил о планах запуска протестной кампании в ФРГ с 8 сентября текущего года, участники которой получат возможность высказать свое недовольство высокими ценами на энергоносители, демонстрации пройдут под лозунгом "Жаркая осень вместо холодных ног - наша страна превыше всего".Он уточнил, что протестная кампания начнётся с 8 сентября текущего года."Подорожание, в том числе энергоносителей, достигло рекордных значений", - добавил Крупалла.Он привёл данные сберегательного банка Германии, согласно которым на сегодняшний день около 60% домохозяйств больше не способны делать сбережения. Он также указал на то, что среди пожилых людей Германии сегодня растёт количество тех, кто столкнулся с бедностью."Причиной бедности стала деиндустриализация, экономическая война (министра экономики ФРГ Роберта) Хабека против России. Все больше граждан Германии отвергают эту войну, потому что они понимают, что сами страдают от неё", - пояснил представитель АдГ.ЕС стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220823/germaniya-1811545506.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, германия, украина, евросоюз