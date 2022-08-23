https://ria.ru/20220823/elektroenergiya-1811671678.html

Финляндия и Швеция призвали Норвегию не сокращать экспорт электричества

Финляндия и Швеция призвали Норвегию не сокращать экспорт электричества - РИА Новости, 23.08.2022

Финляндия и Швеция призвали Норвегию не сокращать экспорт электричества

Электросетевые компании Финляндии, Швеции и Дании Fingrid, Svenska Kraftnаt и Energinet призвали власти Норвегии пересмотреть планы по ограничению поставок... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T19:06

2022-08-23T19:06

2022-08-23T19:06

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг — РИА Новости. Электросетевые компании Финляндии, Швеции и Дании Fingrid, Svenska Kraftnаt и Energinet призвали власти Норвегии пересмотреть планы по ограничению поставок электричества на рынок Северной Европы.В начале августа правительство Норвегии объявило о планах ограничить экспорт электроэнергии, чтобы обеспечить безопасность снабжения внутри своей страны. Это решение может исключить дешевую норвежскую гидроэлектроэнергию из рынка электричества северных стран и повысить и без того высокие цены на него.Они опасаются, что решение Норвегии может побудить другие страны подумать об аналогичных ограничениях и тем самым вызвать гораздо больший негативный эффект как на скандинавском, так и на европейском рынках электроэнергии.Министр экономики Финляндии Мика Линтиля во вторник заявил, что решение Норвегии не соответствует рыночным механизмам и играет на руку президенту России Владимиру Путину."Я уверен, что Кремль будет урчать от удовольствия, если это решение будет принято", - сказал Линтиля в комментарии крупнейшей газете Финляндии Helsingin sanomat.Вопрос ограничения поставок электроэнергии особенно чувствителен в условиях санкций, наложенных на поставку энергоносителей из России, из-за специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20220823/elektrichestvo-1811590366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, владимир путин, норвегия, финляндия, россия