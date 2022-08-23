https://ria.ru/20220823/elektrichestvo-1811590366.html

Счета за электроэнергию в Британии могут вырасти в три раза

Счета за электроэнергию в Британии могут вырасти в три раза - РИА Новости, 23.08.2022

Счета за электроэнергию в Британии могут вырасти в три раза

Счета за электроэнергию в Великобритании могут вырасти более чем в 3 раза и с апреля 2023 года достичь 6,5 тысяч фунтов стерлингов в год, сообщает британская... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:49

2022-08-23T15:49

2022-08-23T16:16

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Счета за электроэнергию в Великобритании могут вырасти более чем в 3 раза и с апреля 2023 года достичь 6,5 тысяч фунтов стерлингов в год, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione.Согласно прогнозам компании, с октября максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 3 576 фунтов стерлингов в год. В январе 2023 года этот показатель достигнет 5 066 фунтов, а с апреля – рекордные 6 552 фунта, что на 500 фунтов больше, чем в прошлом прогнозе, говорится в статье.Как отмечается в сообщении, изменения в прогнозах связаны с резким повышением цен на природный газ. Во вторник, как показали данные лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе приблизились к 3 тысячам долларов за 1 тысячу кубометров.Британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию с 1400 до почти 2000 фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. О следующем повышении максимального предела на оплату счетов, которое вступит силу в октябре этого года, будет объявлено 26 августа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, великобритания, европа