15:49 23.08.2022 (обновлено: 16:16 23.08.2022)
Счета за электроэнергию в Британии могут вырасти в три раза
Auxilione: счета за электричество в Британии могут вырасти в три раза к апрелю 2023 года
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Счета за электроэнергию в Великобритании могут вырасти более чем в 3 раза и с апреля 2023 года достичь 6,5 тысяч фунтов стерлингов в год, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione.
Согласно прогнозам компании, с октября максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 3 576 фунтов стерлингов в год. В январе 2023 года этот показатель достигнет 5 066 фунтов, а с апреля – рекордные 6 552 фунта, что на 500 фунтов больше, чем в прошлом прогнозе, говорится в статье.
Как отмечается в сообщении, изменения в прогнозах связаны с резким повышением цен на природный газ. Во вторник, как показали данные лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе приблизились к 3 тысячам долларов за 1 тысячу кубометров.
Британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию с 1400 до почти 2000 фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. О следующем повышении максимального предела на оплату счетов, которое вступит силу в октябре этого года, будет объявлено 26 августа.
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