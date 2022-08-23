Елена Летучая поддержала премию "Экология – дело каждого"
© предоставлено пресс--центром премии "Экология – дело каждого"Стоп-кадр видеообращения Елены Летучей в поддержку премии "Экология – дело каждого"
© предоставлено пресс--центром премии "Экология – дело каждого"
Стоп-кадр видеообращения Елены Летучей в поддержку премии "Экология – дело каждого"
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Известная российская телеведущая Елена Летучая вошла в состав жюри II Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщает пресс-центр премии.
Проект, призванный привить экологические привычки у детей, подростков и их родителей, инициировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Экологическое просвещение через простые и понятные формы для молодёжи – челленджи, акции, флешмобы, песни, танцы, рэп, а также вовлеченность в научную деятельность позволят воспитать новое экопоколение и обратить внимание детей и взрослых на проблемы охраны окружающей среды и бережного отношения к природе, уверена глава службы.
В премии второго сезона 9 номинаций, включая две командные – "Экосемья" и "Экошкола" и семь индивидуальных – "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение".
Участники номинации "Экомультфильм" в рамках премии и просветительского проекта Елены Летучей создадут мультфильмы. Ребята от 6 до 17 лет в России и за рубежом смогут сделать анимацию в любом жанре, начиная от пластилинового мультфильма и движения рисунков в кадре, и заканчивая аниме. Лучшего выберет Елена Летучая и подарит специальный приз. Также мультфильм-победитель сможет получить возможность показа и трансляции в социальных сетях телеведущей.
"Очень многие взрослые и дети вообще не понимают, что такое экология, и что они должны делать. Многие хотят что-то сделать, но не знают, а что было бы полезно. Экологическое образование – это первое, что мы должны делать. Мы должны рассказывать нашим детям о том, что такое экология, почему она важна и зачем думать об этом. Что такое мусор? Почему его нужно разделять? Когда я узнала, что есть такая премия и правильные мысли по вектору и идеи, я не могла не обратить внимание и пройти мимо", - приводится в сообщении комментарий Летучей.
Премию "Экология – дело каждого" также поддержала легендарная киностудия "Союзмультфильм". В состав жюри проекта вошел ее директор Борис Машковцев, который выберет сильнейших в номинации "Экомультфильм".
Заявки для участия принимаются до 1 октября 2022 года на сайте экологияделокаждого.рф от детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. Победителей премии ждут призы, путёвки во Всероссийский детский центр "Орленок" и путешествия по России.