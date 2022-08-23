https://ria.ru/20220823/ekologiya-1811485218.html

Елена Летучая поддержала премию "Экология – дело каждого"

Елена Летучая поддержала премию "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 23.08.2022

Елена Летучая поддержала премию "Экология – дело каждого"

Известная российская телеведущая Елена Летучая вошла в состав жюри II Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщает пресс-центр... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:37

2022-08-23T10:37

2022-08-23T10:37

россия

елена летучая

светлана радионова

новости - экология

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Известная российская телеведущая Елена Летучая вошла в состав жюри II Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщает пресс-центр премии.Проект, призванный привить экологические привычки у детей, подростков и их родителей, инициировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Экологическое просвещение через простые и понятные формы для молодёжи – челленджи, акции, флешмобы, песни, танцы, рэп, а также вовлеченность в научную деятельность позволят воспитать новое экопоколение и обратить внимание детей и взрослых на проблемы охраны окружающей среды и бережного отношения к природе, уверена глава службы.В премии второго сезона 9 номинаций, включая две командные – "Экосемья" и "Экошкола" и семь индивидуальных – "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение".Участники номинации "Экомультфильм" в рамках премии и просветительского проекта Елены Летучей создадут мультфильмы. Ребята от 6 до 17 лет в России и за рубежом смогут сделать анимацию в любом жанре, начиная от пластилинового мультфильма и движения рисунков в кадре, и заканчивая аниме. Лучшего выберет Елена Летучая и подарит специальный приз. Также мультфильм-победитель сможет получить возможность показа и трансляции в социальных сетях телеведущей.Премию "Экология – дело каждого" также поддержала легендарная киностудия "Союзмультфильм". В состав жюри проекта вошел ее директор Борис Машковцев, который выберет сильнейших в номинации "Экомультфильм".Заявки для участия принимаются до 1 октября 2022 года на сайте экологияделокаждого.рф от детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. Победителей премии ждут призы, путёвки во Всероссийский детский центр "Орленок" и путешествия по России.

https://ria.ru/20220817/konkurs-1811343073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, елена летучая, светлана радионова, новости - экология, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)