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Системный оператор ЕЭС прокомментировал разрыв соглашения с Киевом - РИА Новости, 23.08.2022
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Системный оператор ЕЭС прокомментировал разрыв соглашения с Киевом
Системный оператор ЕЭС прокомментировал разрыв соглашения с Киевом - РИА Новости, 23.08.2022
Системный оператор ЕЭС прокомментировал разрыв соглашения с Киевом
Разрыв Киевом соглашения с РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем не окажет влияния на функционирование российской ЕЭС, сообщили РИА Новости РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:45
2022-08-23T17:46
экономика
жкх
россия
украина
со еэс
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Разрыв Киевом соглашения с РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем не окажет влияния на функционирование российской ЕЭС, сообщили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС".Киев разорвал соглашение между РФ и Украиной о мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Украины и единой энергетической системы РФ, заключенное 12 июля 2012 года, сообщил ранее во вторник представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук."Параллельная работа энергосистем Украины и России прекращена 24 февраля 2022 года. Это обстоятельство не оказывает влияния на обеспечение надежности функционирования ЕЭС России и энергоснабжения потребителей. Российская энергосистема была готова к этому", - отметил представитель СО ЕЭС.По его словам, "Системный оператор" обеспечивает соблюдение принципа надежности "N-1" в энергосистеме России - при единичном отключении электросетевого или генерирующего оборудования в российской ЕЭС и объединенной энергосистеме Белоруссии параметры электроэнергетического режима находятся в области допустимых значений, электроснабжение потребителей осуществляется без ограничений.
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экономика, жкх, россия, украина, со еэс, верховная рада украины
Экономика, ЖКХ, Россия, Украина, СО ЕЭС, Верховная Рада Украины
17:45 23.08.2022 (обновлено: 17:46 23.08.2022)
 
Системный оператор ЕЭС прокомментировал разрыв соглашения с Киевом

СО ЕЭС: разрыв Киевом соглашения о работе энергосистем не повлияет на ЕЭС России

© Фото : Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС УралаЭлектроподстанция "Преображенская" в Оренбургской области
Электроподстанция Преображенская в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Урала
Электроподстанция "Преображенская" в Оренбургской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Разрыв Киевом соглашения с РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем не окажет влияния на функционирование российской ЕЭС, сообщили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС".
Киев разорвал соглашение между РФ и Украиной о мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Украины и единой энергетической системы РФ, заключенное 12 июля 2012 года, сообщил ранее во вторник представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Параллельная работа энергосистем Украины и России прекращена 24 февраля 2022 года. Это обстоятельство не оказывает влияния на обеспечение надежности функционирования ЕЭС России и энергоснабжения потребителей. Российская энергосистема была готова к этому", - отметил представитель СО ЕЭС.
По его словам, "Системный оператор" обеспечивает соблюдение принципа надежности "N-1" в энергосистеме России - при единичном отключении электросетевого или генерирующего оборудования в российской ЕЭС и объединенной энергосистеме Белоруссии параметры электроэнергетического режима находятся в области допустимых значений, электроснабжение потребителей осуществляется без ограничений.
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