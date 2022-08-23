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Системный оператор ЕЭС прокомментировал разрыв соглашения с Киевом

Системный оператор ЕЭС прокомментировал разрыв соглашения с Киевом - РИА Новости, 23.08.2022

Системный оператор ЕЭС прокомментировал разрыв соглашения с Киевом

Разрыв Киевом соглашения с РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем не окажет влияния на функционирование российской ЕЭС, сообщили РИА Новости РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:45

2022-08-23T17:45

2022-08-23T17:46

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Разрыв Киевом соглашения с РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем не окажет влияния на функционирование российской ЕЭС, сообщили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС".Киев разорвал соглашение между РФ и Украиной о мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Украины и единой энергетической системы РФ, заключенное 12 июля 2012 года, сообщил ранее во вторник представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук."Параллельная работа энергосистем Украины и России прекращена 24 февраля 2022 года. Это обстоятельство не оказывает влияния на обеспечение надежности функционирования ЕЭС России и энергоснабжения потребителей. Российская энергосистема была готова к этому", - отметил представитель СО ЕЭС.По его словам, "Системный оператор" обеспечивает соблюдение принципа надежности "N-1" в энергосистеме России - при единичном отключении электросетевого или генерирующего оборудования в российской ЕЭС и объединенной энергосистеме Белоруссии параметры электроэнергетического режима находятся в области допустимых значений, электроснабжение потребителей осуществляется без ограничений.

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экономика, жкх, россия, украина, со еэс, верховная рада украины