https://ria.ru/20220823/dugina-1811637080.html
В СК заявили, что предполагаемая убийца Дугиной могла действовать не одна
В СК заявили, что предполагаемая убийца Дугиной могла действовать не одна - РИА Новости, 23.08.2022
В СК заявили, что предполагаемая убийца Дугиной могла действовать не одна
Российские следователи не исключают, что к убийству журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны иные лица, кроме украинки Натальи Вовк, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:23
2022-08-23T17:23
2022-08-23T22:23
происшествия
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские следователи не исключают, что к убийству журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны иные лица, кроме украинки Натальи Вовк, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления", — сказали там.В СК России подтвердили, что к совершению преступления причастна украинка Наталья Вовк, которая для наблюдения за Дугиной арендовала квартиру в доме, где жила погибшая."В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. Установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем также проводится обыск", — добавили в СК.Кроме того, следствие проводит экспертизы, после которых специалисты определят мощность взрывного устройства.В СК добавили, что родственники потерпевшей, персонал и участники фестиваля, а также свидетели произошедшего уже допрошены. Правоохранители продолжают изучение видеозаписей с камер наблюдения.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ведомства, после покушения она с ребенком уехала в Эстонию через Псковскую область.Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.
https://ria.ru/20220823/dugin-1811504145.html
https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Происшествия, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
17:23 23.08.2022 (обновлено: 22:23 23.08.2022)
В СК заявили, что предполагаемая убийца Дугиной могла действовать не одна
СК не исключает, что к убийству Дугиной могут быть причастны иные лица, кроме Вовк