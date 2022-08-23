https://ria.ru/20220823/dugina-1811637080.html

В СК заявили, что предполагаемая убийца Дугиной могла действовать не одна

В СК заявили, что предполагаемая убийца Дугиной могла действовать не одна - РИА Новости, 23.08.2022

В СК заявили, что предполагаемая убийца Дугиной могла действовать не одна

Российские следователи не исключают, что к убийству журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны иные лица, кроме украинки Натальи Вовк, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:23

2022-08-23T17:23

2022-08-23T22:23

происшествия

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские следователи не исключают, что к убийству журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны иные лица, кроме украинки Натальи Вовк, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления", — сказали там.В СК России подтвердили, что к совершению преступления причастна украинка Наталья Вовк, которая для наблюдения за Дугиной арендовала квартиру в доме, где жила погибшая."В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. Установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем также проводится обыск", — добавили в СК.Кроме того, следствие проводит экспертизы, после которых специалисты определят мощность взрывного устройства.В СК добавили, что родственники потерпевшей, персонал и участники фестиваля, а также свидетели произошедшего уже допрошены. Правоохранители продолжают изучение видеозаписей с камер наблюдения.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ведомства, после покушения она с ребенком уехала в Эстонию через Псковскую область.Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.

https://ria.ru/20220823/dugin-1811504145.html

https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной