Киселев: ответом на убийство Дугиной может быть денацификация Украины
Киселев: ответом на убийство Дугиной могут быть бескомпромиссные действия против Киева
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино" в Москве
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино" в Москве
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ответом России на убийство Дарьи Дугиной могут быть бескомпромиссные действия и денацификация Украины, а исполнительница преступления должна быть доставлена в Россию и наказана, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Произошедшее невозможно себе было вообразить. Это такое качественное изменение в той битве, которое сейчас идет. Ведь Даша не была никаким комбатантом, она не участвовала в боевых действиях. Она была журналистом, соратником, последователем великого современного философа, продолжателем его дела", - сказал Киселев в ходе церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной.
Он отметил, что это удар по семье за те идеи, которые она отстаивала.
"Идея евразийства очень широкого, где, конечно же, нет места никакому дикому национализму - русские не могут позволить себе национализм, являясь центром многонациональной державы, - и именно против этого деления людей на сорта и выступает эта семья, отстаивая ценности нашей части мира, куда входит не только Россия; против того, чтобы одни имели право на свои школы, а другие нет, против того, чтобы одни имели право на свой язык, а другие нет, против того, чтобы одни имели право свою землю, а другие нет", - отметил Киселев.
"Это на их руках вот эта кровь. Какой может быть ответ России? С одной стороны бескомпромиссная денацификация Украины, бескомпромиссные действия, единство внутри. Если говорить о частности, то, конечно же она (Вовк), я даже имя не хочу произносить, должна быть доставлена сюда, публично судима и наказана. Мы должны сделать все для этого", - сказал Киселев.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом мужества.