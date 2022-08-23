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Киселев: ответом на убийство Дугиной может быть денацификация Украины - РИА Новости, 23.08.2022
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Киселев: ответом на убийство Дугиной может быть денацификация Украины
Киселев: ответом на убийство Дугиной может быть денацификация Украины - РИА Новости, 23.08.2022
Киселев: ответом на убийство Дугиной может быть денацификация Украины
Ответом России на убийство Дарьи Дугиной могут быть бескомпромиссные действия и денацификация Украины, а исполнительница преступления должна быть доставлена в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:43
2022-08-23T14:43
россия
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
украина
киев
дмитрий киселев
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ответом России на убийство Дарьи Дугиной могут быть бескомпромиссные действия и денацификация Украины, а исполнительница преступления должна быть доставлена в Россию и наказана, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Произошедшее невозможно себе было вообразить. Это такое качественное изменение в той битве, которое сейчас идет. Ведь Даша не была никаким комбатантом, она не участвовала в боевых действиях. Она была журналистом, соратником, последователем великого современного философа, продолжателем его дела", - сказал Киселев в ходе церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной.Он отметил, что это удар по семье за те идеи, которые она отстаивала."Идея евразийства очень широкого, где, конечно же, нет места никакому дикому национализму - русские не могут позволить себе национализм, являясь центром многонациональной державы, - и именно против этого деления людей на сорта и выступает эта семья, отстаивая ценности нашей части мира, куда входит не только Россия; против того, чтобы одни имели право на свои школы, а другие нет, против того, чтобы одни имели право на свой язык, а другие нет, против того, чтобы одни имели право свою землю, а другие нет", - отметил Киселев.Он добавил, что "именно этот режим установлен" в Киеве и сейчас поддерживается многими странами и в целом блоком НАТО во главе с Америкой."Это на их руках вот эта кровь. Какой может быть ответ России? С одной стороны бескомпромиссная денацификация Украины, бескомпромиссные действия, единство внутри. Если говорить о частности, то, конечно же она (Вовк), я даже имя не хочу произносить, должна быть доставлена сюда, публично судима и наказана. Мы должны сделать все для этого", - сказал Киселев.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом мужества.
https://ria.ru/20220823/dugina-1811559784.html
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россия, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, украина, киев, дмитрий киселев
Россия, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Украина, Киев, Дмитрий Киселев
14:43 23.08.2022
 
Киселев: ответом на убийство Дугиной может быть денацификация Украины

Киселев: ответом на убийство Дугиной могут быть бескомпромиссные действия против Киева

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино" в Москве
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино" в Москве
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ответом России на убийство Дарьи Дугиной могут быть бескомпромиссные действия и денацификация Украины, а исполнительница преступления должна быть доставлена в Россию и наказана, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Произошедшее невозможно себе было вообразить. Это такое качественное изменение в той битве, которое сейчас идет. Ведь Даша не была никаким комбатантом, она не участвовала в боевых действиях. Она была журналистом, соратником, последователем великого современного философа, продолжателем его дела", - сказал Киселев в ходе церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной.
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Он отметил, что это удар по семье за те идеи, которые она отстаивала.
"Идея евразийства очень широкого, где, конечно же, нет места никакому дикому национализму - русские не могут позволить себе национализм, являясь центром многонациональной державы, - и именно против этого деления людей на сорта и выступает эта семья, отстаивая ценности нашей части мира, куда входит не только Россия; против того, чтобы одни имели право на свои школы, а другие нет, против того, чтобы одни имели право на свой язык, а другие нет, против того, чтобы одни имели право свою землю, а другие нет", - отметил Киселев.
Он добавил, что "именно этот режим установлен" в Киеве и сейчас поддерживается многими странами и в целом блоком НАТО во главе с Америкой.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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"Это на их руках вот эта кровь. Какой может быть ответ России? С одной стороны бескомпромиссная денацификация Украины, бескомпромиссные действия, единство внутри. Если говорить о частности, то, конечно же она (Вовк), я даже имя не хочу произносить, должна быть доставлена сюда, публично судима и наказана. Мы должны сделать все для этого", - сказал Киселев.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом мужества.
Лидер Международного Евразийского движения, политолог Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью — журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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"Папа, я чувствую себя воином". Прощание с Дарьей Дугиной
 
РоссияДарья ДугинаПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОУкраинаКиевДмитрий Киселев
 
 
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