https://ria.ru/20220823/dugina-1811561686.html

Киселев: ответом на убийство Дугиной может быть денацификация Украины

Киселев: ответом на убийство Дугиной может быть денацификация Украины - РИА Новости, 23.08.2022

Киселев: ответом на убийство Дугиной может быть денацификация Украины

Ответом России на убийство Дарьи Дугиной могут быть бескомпромиссные действия и денацификация Украины, а исполнительница преступления должна быть доставлена в... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:43

2022-08-23T14:43

2022-08-23T14:43

россия

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

украина

киев

дмитрий киселев

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ответом России на убийство Дарьи Дугиной могут быть бескомпромиссные действия и денацификация Украины, а исполнительница преступления должна быть доставлена в Россию и наказана, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Произошедшее невозможно себе было вообразить. Это такое качественное изменение в той битве, которое сейчас идет. Ведь Даша не была никаким комбатантом, она не участвовала в боевых действиях. Она была журналистом, соратником, последователем великого современного философа, продолжателем его дела", - сказал Киселев в ходе церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной.Он отметил, что это удар по семье за те идеи, которые она отстаивала."Идея евразийства очень широкого, где, конечно же, нет места никакому дикому национализму - русские не могут позволить себе национализм, являясь центром многонациональной державы, - и именно против этого деления людей на сорта и выступает эта семья, отстаивая ценности нашей части мира, куда входит не только Россия; против того, чтобы одни имели право на свои школы, а другие нет, против того, чтобы одни имели право на свой язык, а другие нет, против того, чтобы одни имели право свою землю, а другие нет", - отметил Киселев.Он добавил, что "именно этот режим установлен" в Киеве и сейчас поддерживается многими странами и в целом блоком НАТО во главе с Америкой."Это на их руках вот эта кровь. Какой может быть ответ России? С одной стороны бескомпромиссная денацификация Украины, бескомпромиссные действия, единство внутри. Если говорить о частности, то, конечно же она (Вовк), я даже имя не хочу произносить, должна быть доставлена сюда, публично судима и наказана. Мы должны сделать все для этого", - сказал Киселев.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом мужества.

https://ria.ru/20220823/dugina-1811559784.html

https://ria.ru/20220823/dugina-1811508920.html

https://ria.ru/20220823/dugina-1811502831.html

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, украина, киев, дмитрий киселев