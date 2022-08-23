https://ria.ru/20220823/dugina-1811557835.html
Лично знавший Дугину китайский ученый заявил, что потрясен ее гибелью
Лично знавший Дугину китайский ученый заявил, что потрясен ее гибелью - РИА Новости, 23.08.2022
Лично знавший Дугину китайский ученый заявил, что потрясен ее гибелью
Декан Института китайских исследований Фуданьского университета Чжан Вэйвэй заявил во вторник, что потрясен трагедией, произошедшей с российской журналисткой... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:27
2022-08-23T14:27
2022-08-23T14:27
в мире
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
китай
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
россия
одинцовский район
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ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Декан Института китайских исследований Фуданьского университета Чжан Вэйвэй заявил во вторник, что потрясен трагедией, произошедшей с российской журналисткой Дарьей Дугиной, и считает необходимым осудить этот акт "отвратительного терроризма"."Потрясен трагедией Дарьи Дугиной, молодой, увлеченной и высокоинтеллектуальной патриотки России, с которой я познакомился в Москве три года назад. У меня еще свежи воспоминания о ее увлеченности китайской философией и китайско-российской дружбой", - рассказал Чжан Вэйвэй РИА Новости.Он подчеркнул, что "мы все должны осудить этот акт отвратительного терроризма"."Пожалуйста, передайте мои глубочайшие соболезнования ее семье, в частности, ее отцу Александру в этот момент глубочайшей печали. Дарья навсегда останется в сердцах всех ее китайских друзей", - добавил он.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.
https://ria.ru/20220823/dugina-1811525604.html
https://ria.ru/20220823/dugin-1811504145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, китай, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), россия, одинцовский район
В мире, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Китай, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московская область (Подмосковье), Россия, Одинцовский район
Лично знавший Дугину китайский ученый заявил, что потрясен ее гибелью
Лично знавший Дарью Дугину китайский ученый Чжан Вэйвэй заявил, что потрясен ее убийством