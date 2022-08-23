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Лично знавший Дугину китайский ученый заявил, что потрясен ее гибелью - РИА Новости, 23.08.2022
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Лично знавший Дугину китайский ученый заявил, что потрясен ее гибелью
Лично знавший Дугину китайский ученый заявил, что потрясен ее гибелью - РИА Новости, 23.08.2022
Лично знавший Дугину китайский ученый заявил, что потрясен ее гибелью
Декан Института китайских исследований Фуданьского университета Чжан Вэйвэй заявил во вторник, что потрясен трагедией, произошедшей с российской журналисткой... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:27
2022-08-23T14:27
в мире
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
китай
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
россия
одинцовский район
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ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Декан Института китайских исследований Фуданьского университета Чжан Вэйвэй заявил во вторник, что потрясен трагедией, произошедшей с российской журналисткой Дарьей Дугиной, и считает необходимым осудить этот акт "отвратительного терроризма"."Потрясен трагедией Дарьи Дугиной, молодой, увлеченной и высокоинтеллектуальной патриотки России, с которой я познакомился в Москве три года назад. У меня еще свежи воспоминания о ее увлеченности китайской философией и китайско-российской дружбой", - рассказал Чжан Вэйвэй РИА Новости.Он подчеркнул, что "мы все должны осудить этот акт отвратительного терроризма"."Пожалуйста, передайте мои глубочайшие соболезнования ее семье, в частности, ее отцу Александру в этот момент глубочайшей печали. Дарья навсегда останется в сердцах всех ее китайских друзей", - добавил он.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.
https://ria.ru/20220823/dugina-1811525604.html
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китай
московская область (подмосковье)
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в мире, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, китай, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), россия, одинцовский район
В мире, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Китай, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московская область (Подмосковье), Россия, Одинцовский район
14:27 23.08.2022
 
Лично знавший Дугину китайский ученый заявил, что потрясен ее гибелью

Лично знавший Дарью Дугину китайский ученый Чжан Вэйвэй заявил, что потрясен ее убийством

© PLATONOVA | Z/TelegramДарья Дугина
Дарья Дугина
© PLATONOVA | Z/Telegram
Дарья Дугина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Декан Института китайских исследований Фуданьского университета Чжан Вэйвэй заявил во вторник, что потрясен трагедией, произошедшей с российской журналисткой Дарьей Дугиной, и считает необходимым осудить этот акт "отвратительного терроризма".
"Потрясен трагедией Дарьи Дугиной, молодой, увлеченной и высокоинтеллектуальной патриотки России, с которой я познакомился в Москве три года назад. У меня еще свежи воспоминания о ее увлеченности китайской философией и китайско-российской дружбой", - рассказал Чжан Вэйвэй РИА Новости.
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Он подчеркнул, что "мы все должны осудить этот акт отвратительного терроризма".
"Пожалуйста, передайте мои глубочайшие соболезнования ее семье, в частности, ее отцу Александру в этот момент глубочайшей печали. Дарья навсегда останется в сердцах всех ее китайских друзей", - добавил он.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.
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В миреДарья ДугинаПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойКитайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)РоссияОдинцовский район
 
 
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