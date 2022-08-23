https://ria.ru/20220823/dugina-1811557835.html

Лично знавший Дугину китайский ученый заявил, что потрясен ее гибелью

Лично знавший Дугину китайский ученый заявил, что потрясен ее гибелью - РИА Новости, 23.08.2022

Лично знавший Дугину китайский ученый заявил, что потрясен ее гибелью

Декан Института китайских исследований Фуданьского университета Чжан Вэйвэй заявил во вторник, что потрясен трагедией, произошедшей с российской журналисткой... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:27

2022-08-23T14:27

2022-08-23T14:27

в мире

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

китай

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская область (подмосковье)

россия

одинцовский район

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ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Декан Института китайских исследований Фуданьского университета Чжан Вэйвэй заявил во вторник, что потрясен трагедией, произошедшей с российской журналисткой Дарьей Дугиной, и считает необходимым осудить этот акт "отвратительного терроризма"."Потрясен трагедией Дарьи Дугиной, молодой, увлеченной и высокоинтеллектуальной патриотки России, с которой я познакомился в Москве три года назад. У меня еще свежи воспоминания о ее увлеченности китайской философией и китайско-российской дружбой", - рассказал Чжан Вэйвэй РИА Новости.Он подчеркнул, что "мы все должны осудить этот акт отвратительного терроризма"."Пожалуйста, передайте мои глубочайшие соболезнования ее семье, в частности, ее отцу Александру в этот момент глубочайшей печали. Дарья навсегда останется в сердцах всех ее китайских друзей", - добавил он.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.

https://ria.ru/20220823/dugina-1811525604.html

https://ria.ru/20220823/dugin-1811504145.html

китай

московская область (подмосковье)

россия

одинцовский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, китай, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), россия, одинцовский район