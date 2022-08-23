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Прилепин назвал убийство Дугиной типичным для киевской власти
Прилепин назвал убийство Дугиной типичным для киевской власти - РИА Новости, 23.08.2022
Прилепин назвал убийство Дугиной типичным для киевской власти
Убийство российской журналистки Дарьи Дугиной полностью в духе киевской власти, подобные случаи продолжатся, пока жива "политическая властная" система в Киеве,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:46
2022-08-23T12:46
2022-08-23T12:46
в мире
владимир путин
киев
одинцовский район
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Убийство российской журналистки Дарьи Дугиной полностью в духе киевской власти, подобные случаи продолжатся, пока жива "политическая властная" система в Киеве, заявил сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин."Фактура произошедшего, она типична, в стиле киевской власти последних восьми лет. Они именно это делают раз за разом – компенсируют террором то, что он неспособны совершить на поле боя", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".По словам политика, обнаружение подобных преступников сегодня крайне усложнилось. "Они могут иметь русское происхождение, с российскими паспортами... говорить на хорошем русском языке… Это усложняет задачу. В каких-то вещах противодействие делается максимально сложным, а, может, где-то даже и невозможным", - добавил он.Политик считает, что пока в Киеве "есть определенные люди и нынешняя политическая властная система", подобные действия будут продолжаться.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.
https://ria.ru/20220823/dugina-1811508920.html
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в мире, владимир путин, киев, одинцовский район, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
В мире, Владимир Путин, Киев, Одинцовский район, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
Прилепин назвал убийство Дугиной типичным для киевской власти
Прилепин: убийство журналистки Дугиной в духе киевской власти, подобные случаи продолжатся