https://ria.ru/20220823/dugina-1811525604.html

Прилепин назвал убийство Дугиной типичным для киевской власти

Прилепин назвал убийство Дугиной типичным для киевской власти - РИА Новости, 23.08.2022

Прилепин назвал убийство Дугиной типичным для киевской власти

Убийство российской журналистки Дарьи Дугиной полностью в духе киевской власти, подобные случаи продолжатся, пока жива "политическая властная" система в Киеве,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:46

2022-08-23T12:46

2022-08-23T12:46

в мире

владимир путин

киев

одинцовский район

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Убийство российской журналистки Дарьи Дугиной полностью в духе киевской власти, подобные случаи продолжатся, пока жива "политическая властная" система в Киеве, заявил сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин."Фактура произошедшего, она типична, в стиле киевской власти последних восьми лет. Они именно это делают раз за разом – компенсируют террором то, что он неспособны совершить на поле боя", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".По словам политика, обнаружение подобных преступников сегодня крайне усложнилось. "Они могут иметь русское происхождение, с российскими паспортами... говорить на хорошем русском языке… Это усложняет задачу. В каких-то вещах противодействие делается максимально сложным, а, может, где-то даже и невозможным", - добавил он.Политик считает, что пока в Киеве "есть определенные люди и нынешняя политическая властная система", подобные действия будут продолжаться.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.

https://ria.ru/20220823/dugina-1811508920.html

https://ria.ru/20220823/dugina-1811502831.html

киев

одинцовский район

россия

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в мире, владимир путин, киев, одинцовский район, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной