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Госдеп дискредитировал правозащитную активность США, заявила Захарова - РИА Новости, 23.08.2022
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Госдеп дискредитировал правозащитную активность США, заявила Захарова
Госдеп дискредитировал правозащитную активность США, заявила Захарова - РИА Новости, 23.08.2022
Госдеп дискредитировал правозащитную активность США, заявила Захарова
Реакция госдепартамента США на убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной и на представленные Россией доказательства украинского следа дискредитирует... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:34
2022-08-23T11:34
дарья дугина
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
александр дугин
подрыв автомобиля дарьи дугиной
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Реакция госдепартамента США на убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной и на представленные Россией доказательства украинского следа дискредитирует международную активность США на правозащитном треке, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя убийство Дугиной, заявил, что США осуждает насилие против гражданского населения "вне зависимости от того, происходит ли это в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске, Мариуполе или Москве". При этом Прайс отметил, что все, что он может сказать на данном этапе - это то, что "Украина отрицает какую-либо причастность"."Реакция госдепартамента на убийство Дарьи Дугиной и представленные Россией доказательства украинского следа дискредитирует международную активность США на правозащитном треке. Никакого морального права (про отсутствие юридических оснований и говорить не приходится) судить о правах человека в отдалённых точках мира у Вашингтона нет, раз убийство журналиста даже не комментируется с этой столь значимой для американских властей стороны. Они просто не заметили, что речь идёт об общественном деятеле", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следствия, находилась журналист и политолог Дугина. Она погибла на месте. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.В понедельник ФСБ объявила, что раскрыла дело. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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дарья дугина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, александр дугин, подрыв автомобиля дарьи дугиной, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, московская область (подмосковье)
Дарья Дугина, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Александр Дугин, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), США, Московская область (Подмосковье)
11:34 23.08.2022
 
Госдеп дискредитировал правозащитную активность США, заявила Захарова

Захарова: Госдеп реакцией на убийство Дугиной дискредитировал правозащитную активность США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Реакция госдепартамента США на убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной и на представленные Россией доказательства украинского следа дискредитирует международную активность США на правозащитном треке, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя убийство Дугиной, заявил, что США осуждает насилие против гражданского населения "вне зависимости от того, происходит ли это в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске, Мариуполе или Москве". При этом Прайс отметил, что все, что он может сказать на данном этапе - это то, что "Украина отрицает какую-либо причастность".
Наталья Вовк (Шабан) - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 05:18
Отец подозреваемой в убийстве Дугиной рассказал о месте службы дочери
"Реакция госдепартамента на убийство Дарьи Дугиной и представленные Россией доказательства украинского следа дискредитирует международную активность США на правозащитном треке. Никакого морального права (про отсутствие юридических оснований и говорить не приходится) судить о правах человека в отдалённых точках мира у Вашингтона нет, раз убийство журналиста даже не комментируется с этой столь значимой для американских властей стороны. Они просто не заметили, что речь идёт об общественном деятеле", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следствия, находилась журналист и политолог Дугина. Она погибла на месте. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
В понедельник ФСБ объявила, что раскрыла дело. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Журналистка, политолог Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Дарья ДугинаРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваАлександр ДугинПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СШАМосковская область (Подмосковье)
 
 
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