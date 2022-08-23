Госдеп дискредитировал правозащитную активность США, заявила Захарова
Захарова: Госдеп реакцией на убийство Дугиной дискредитировал правозащитную активность США
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Реакция госдепартамента США на убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной и на представленные Россией доказательства украинского следа дискредитирует международную активность США на правозащитном треке, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя убийство Дугиной, заявил, что США осуждает насилие против гражданского населения "вне зависимости от того, происходит ли это в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске, Мариуполе или Москве". При этом Прайс отметил, что все, что он может сказать на данном этапе - это то, что "Украина отрицает какую-либо причастность".
"Реакция госдепартамента на убийство Дарьи Дугиной и представленные Россией доказательства украинского следа дискредитирует международную активность США на правозащитном треке. Никакого морального права (про отсутствие юридических оснований и говорить не приходится) судить о правах человека в отдалённых точках мира у Вашингтона нет, раз убийство журналиста даже не комментируется с этой столь значимой для американских властей стороны. Они просто не заметили, что речь идёт об общественном деятеле", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следствия, находилась журналист и политолог Дугина. Она погибла на месте. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
В понедельник ФСБ объявила, что раскрыла дело. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.