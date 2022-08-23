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Слуцкий предложил назвать именем Дугиной улицу или площадь в Киеве

Слуцкий предложил назвать именем Дугиной улицу или площадь в Киеве - РИА Новости, 23.08.2022

Слуцкий предложил назвать именем Дугиной улицу или площадь в Киеве

Улица или площадь в Киеве должны быть названы именем погибшей журналистки и политолога Дарьи Дугиной после освобождения Украины от нацизма, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:21

2022-08-23T11:21

2022-08-23T11:21

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украина

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дарья дугина

леонид слуцкий (политик)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Улица или площадь в Киеве должны быть названы именем погибшей журналистки и политолога Дарьи Дугиной после освобождения Украины от нацизма, заявил РИА Новости лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.Церемония прощания с Дугиной проходит в Москве."Уверен, что улица или площадь в Киеве обязательно должны быть названы ее именем, когда Украина будет освобождена от нацизма" - сказал Слуцкий.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.

https://ria.ru/20220823/proschanie-1811478380.html

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Екатерина Зайцева

в мире, киев, украина, россия, дарья дугина, леонид слуцкий (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)