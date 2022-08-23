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Слуцкий предложил назвать именем Дугиной улицу или площадь в Киеве - РИА Новости, 23.08.2022
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Слуцкий предложил назвать именем Дугиной улицу или площадь в Киеве
Слуцкий предложил назвать именем Дугиной улицу или площадь в Киеве - РИА Новости, 23.08.2022
Слуцкий предложил назвать именем Дугиной улицу или площадь в Киеве
Улица или площадь в Киеве должны быть названы именем погибшей журналистки и политолога Дарьи Дугиной после освобождения Украины от нацизма, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:21
2022-08-23T11:21
в мире
киев
украина
россия
дарья дугина
леонид слуцкий (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Улица или площадь в Киеве должны быть названы именем погибшей журналистки и политолога Дарьи Дугиной после освобождения Украины от нацизма, заявил РИА Новости лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.Церемония прощания с Дугиной проходит в Москве."Уверен, что улица или площадь в Киеве обязательно должны быть названы ее именем, когда Украина будет освобождена от нацизма" - сказал Слуцкий.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.
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в мире, киев, украина, россия, дарья дугина, леонид слуцкий (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Киев, Украина, Россия, Дарья Дугина, Леонид Слуцкий (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
11:21 23.08.2022
 
Слуцкий предложил назвать именем Дугиной улицу или площадь в Киеве

Слуцкий: именем Дугиной нужно назвать улицу или площадь в Киеве после денацификации

© РИА Новости / Александр КряжевЖурналистка, политолог Дарья Дугина
Журналистка, политолог Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Журналистка, политолог Дарья Дугина. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Улица или площадь в Киеве должны быть названы именем погибшей журналистки и политолога Дарьи Дугиной после освобождения Украины от нацизма, заявил РИА Новости лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
Церемония прощания с Дугиной проходит в Москве.
"Уверен, что улица или площадь в Киеве обязательно должны быть названы ее именем, когда Украина будет освобождена от нацизма" - сказал Слуцкий.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.
Табличка перед входом в телецентр Останкино, где будет проходить прощание с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 10:09
В Москве началось прощание с политологом Дарьей Дугиной
 
В миреКиевУкраинаРоссияДарья ДугинаЛеонид Слуцкий (политик)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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