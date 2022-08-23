https://ria.ru/20220823/dugina-1811455625.html
Подозреваемая в убийстве Дугиной недавно звонила своему отцу из Прибалтики
Подозреваемая в убийстве Дугиной недавно звонила своему отцу из Прибалтики - РИА Новости, 23.08.2022
Подозреваемая в убийстве Дугиной недавно звонила своему отцу из Прибалтики
Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщил РИА Новости, что за несколько дней до подрыва автомобиля... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T03:08
2022-08-23T03:08
2022-08-23T05:20
дарья дугина
россия
украина
эстония
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МАРИУПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщил РИА Новости, что за несколько дней до подрыва автомобиля Дугиной в Подмосковье его дочь звонила ему, по ее словам, из Прибалтики.При этом отец подозреваемой отметил, что не знает, как его дочь попала в Россию.Его гражданская жена подтвердила, что Наталья говорила, что звонит из одной из стран Балтии."Общались дня три назад. Сказала, что Литва, Латвия, где-то там, для меня это одно и то же. С ней был ребенок и кот, она кота забрала", — сказала она.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина.Некоторое время Вовк следила за девушкой, для чего использовала Mini Cooper, на котором трижды меняла номера. В день убийства она вместе с дочерью была на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", а после того как Дугина уехала с мероприятия, совершила управляемый подрыв ее внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. После этого Вовк и девочка выехали в Эстонию.По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества Дарьи Дугиной.*Организация признана террористической и запрещена в России*
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дарья дугина, россия, украина, эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Дарья Дугина, Россия, Украина, Эстония, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
03:08 23.08.2022 (обновлено: 05:20 23.08.2022)
Подозреваемая в убийстве Дугиной недавно звонила своему отцу из Прибалтики
Подозреваемая в убийстве Дугиной Наталья Вовк недавно звонила своему отцу из Прибалтики