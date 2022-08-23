https://ria.ru/20220823/dugina-1811455625.html

Подозреваемая в убийстве Дугиной недавно звонила своему отцу из Прибалтики

Подозреваемая в убийстве Дугиной недавно звонила своему отцу из Прибалтики - РИА Новости, 23.08.2022

Подозреваемая в убийстве Дугиной недавно звонила своему отцу из Прибалтики

Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщил РИА Новости, что за несколько дней до подрыва автомобиля... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T03:08

2022-08-23T03:08

2022-08-23T05:20

дарья дугина

россия

украина

эстония

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МАРИУПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщил РИА Новости, что за несколько дней до подрыва автомобиля Дугиной в Подмосковье его дочь звонила ему, по ее словам, из Прибалтики.При этом отец подозреваемой отметил, что не знает, как его дочь попала в Россию.Его гражданская жена подтвердила, что Наталья говорила, что звонит из одной из стран Балтии."Общались дня три назад. Сказала, что Литва, Латвия, где-то там, для меня это одно и то же. С ней был ребенок и кот, она кота забрала", — сказала она.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина.Некоторое время Вовк следила за девушкой, для чего использовала Mini Cooper, на котором трижды меняла номера. В день убийства она вместе с дочерью была на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", а после того как Дугина уехала с мероприятия, совершила управляемый подрыв ее внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. После этого Вовк и девочка выехали в Эстонию.По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества Дарьи Дугиной.*Организация признана террористической и запрещена в России*

https://ria.ru/20220822/dugina-1811431323.html

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дарья дугина, россия, украина, эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной