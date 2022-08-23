https://ria.ru/20220823/dtp-1811457585.html

В Приморье водитель без прав спровоцировал ДТП с тремя погибшими

В Приморье водитель без прав спровоцировал ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 23.08.2022

В Приморье водитель без прав спровоцировал ДТП с тремя погибшими

Аварию с грузовиком в Приморье, в которой погибли три человека и еще трое пострадали, по предварительным данным, спровоцировал превысивший скорость водитель... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T04:38

2022-08-23T04:38

2022-08-23T05:57

происшествия

авто

кировский район

владивосток

хабаровск

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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — РИА Новости. Аварию с грузовиком в Приморье, в которой погибли три человека и еще трое пострадали, по предварительным данным, спровоцировал превысивший скорость водитель легкового автомобиля без прав, сообщает региональное УМВД.Ранее спасатели сообщили, что в Кировском районе столкнулся грузовик и легковой автомобиль. Пожарные деблокировали пять человек. Погибли три человека, в том числе ребенок, пострадали двое несовершеннолетних и взрослый.В результате удара погибли три пассажира Toyota Camry: трехлетний мальчик — его с креслом выбросило из салона на проезжую часть дороги, его 45-летняя мать, 41-летняя супруга водителя Toyota Camry. Водитель и двое детей погибших женщин — 11-летняя девочка и четырехлетний мальчик — госпитализированы с травмами различной степени тяжести."Сотрудниками полиции установлено: водитель Toyota Camry, в чьем салоне находились трое несовершеннолетних, обучения на право управления транспортным средством не проходил. Приморца уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду и управление автомашиной водителем без прав", — отмечает полиция.Авария произошла в темное время суток на мокром асфальте, на участке дороги без искусственного освещения. Проводится проверка.

https://ria.ru/20220822/dtp-1811441522.html

кировский район

владивосток

хабаровск

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происшествия, авто, кировский район, владивосток, хабаровск