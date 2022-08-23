Рейтинг@Mail.ru
В Приморье водитель без прав спровоцировал ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/dtp-1811457585.html
В Приморье водитель без прав спровоцировал ДТП с тремя погибшими
В Приморье водитель без прав спровоцировал ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 23.08.2022
В Приморье водитель без прав спровоцировал ДТП с тремя погибшими
Аварию с грузовиком в Приморье, в которой погибли три человека и еще трое пострадали, по предварительным данным, спровоцировал превысивший скорость водитель... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T04:38
2022-08-23T05:57
происшествия
авто
кировский район
владивосток
хабаровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:7:1936:1096_1920x0_80_0_0_f44df4e062e9976f4235852ea13f43d5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — РИА Новости. Аварию с грузовиком в Приморье, в которой погибли три человека и еще трое пострадали, по предварительным данным, спровоцировал превысивший скорость водитель легкового автомобиля без прав, сообщает региональное УМВД.Ранее спасатели сообщили, что в Кировском районе столкнулся грузовик и легковой автомобиль. Пожарные деблокировали пять человек. Погибли три человека, в том числе ребенок, пострадали двое несовершеннолетних и взрослый.В результате удара погибли три пассажира Toyota Camry: трехлетний мальчик — его с креслом выбросило из салона на проезжую часть дороги, его 45-летняя мать, 41-летняя супруга водителя Toyota Camry. Водитель и двое детей погибших женщин — 11-летняя девочка и четырехлетний мальчик — госпитализированы с травмами различной степени тяжести."Сотрудниками полиции установлено: водитель Toyota Camry, в чьем салоне находились трое несовершеннолетних, обучения на право управления транспортным средством не проходил. Приморца уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду и управление автомашиной водителем без прав", — отмечает полиция.Авария произошла в темное время суток на мокром асфальте, на участке дороги без искусственного освещения. Проводится проверка.
https://ria.ru/20220822/dtp-1811441522.html
кировский район
владивосток
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1920x0_80_0_0_8a65df2d0acc24694c9ef15df1e8c5af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, кировский район, владивосток, хабаровск
Происшествия, Авто, Кировский район, Владивосток, Хабаровск
04:38 23.08.2022 (обновлено: 05:57 23.08.2022)
 
В Приморье водитель без прав спровоцировал ДТП с тремя погибшими

УМВД Приморского края сообщило, что ДТП с тремя погибшими спровоцировал водитель без прав

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — РИА Новости. Аварию с грузовиком в Приморье, в которой погибли три человека и еще трое пострадали, по предварительным данным, спровоцировал превысивший скорость водитель легкового автомобиля без прав, сообщает региональное УМВД.
Ранее спасатели сообщили, что в Кировском районе столкнулся грузовик и легковой автомобиль. Пожарные деблокировали пять человек. Погибли три человека, в том числе ребенок, пострадали двое несовершеннолетних и взрослый.

"По предварительной информации, при движении со стороны Владивостока в направлении Хабаровска 34-летний водитель автомобиля Toyota Camry превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с большегрузным транспортным средством DAF XF с прицепом KRONE SD под управлением 60-летнего мужчины", — говорится в публикации.

В результате удара погибли три пассажира Toyota Camry: трехлетний мальчик — его с креслом выбросило из салона на проезжую часть дороги, его 45-летняя мать, 41-летняя супруга водителя Toyota Camry. Водитель и двое детей погибших женщин — 11-летняя девочка и четырехлетний мальчик — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
"Сотрудниками полиции установлено: водитель Toyota Camry, в чьем салоне находились трое несовершеннолетних, обучения на право управления транспортным средством не проходил. Приморца уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду и управление автомашиной водителем без прав", — отмечает полиция.
Авария произошла в темное время суток на мокром асфальте, на участке дороги без искусственного освещения. Проводится проверка.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 22:43
В ДТП под Волгоградом погибли три человека
 
ПроисшествияАвтоКировский районВладивостокХабаровск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала