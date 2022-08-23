04:38 23.08.2022 (обновлено: 05:57 23.08.2022)
В Приморье водитель без прав спровоцировал ДТП с тремя погибшими
УМВД Приморского края сообщило, что ДТП с тремя погибшими спровоцировал водитель без прав
Знак аварийной остановки. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — РИА Новости. Аварию с грузовиком в Приморье, в которой погибли три человека и еще трое пострадали, по предварительным данным, спровоцировал превысивший скорость водитель легкового автомобиля без прав, сообщает региональное УМВД.
Ранее спасатели сообщили, что в Кировском районе столкнулся грузовик и легковой автомобиль. Пожарные деблокировали пять человек. Погибли три человека, в том числе ребенок, пострадали двое несовершеннолетних и взрослый.
"По предварительной информации, при движении со стороны Владивостока в направлении Хабаровска 34-летний водитель автомобиля Toyota Camry превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с большегрузным транспортным средством DAF XF с прицепом KRONE SD под управлением 60-летнего мужчины", — говорится в публикации.
В результате удара погибли три пассажира Toyota Camry: трехлетний мальчик — его с креслом выбросило из салона на проезжую часть дороги, его 45-летняя мать, 41-летняя супруга водителя Toyota Camry. Водитель и двое детей погибших женщин — 11-летняя девочка и четырехлетний мальчик — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
"Сотрудниками полиции установлено: водитель Toyota Camry, в чьем салоне находились трое несовершеннолетних, обучения на право управления транспортным средством не проходил. Приморца уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду и управление автомашиной водителем без прав", — отмечает полиция.
Авария произошла в темное время суток на мокром асфальте, на участке дороги без искусственного освещения. Проводится проверка.
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