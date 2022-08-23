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Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ Донецка в час пик - РИА Новости, 23.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/donetsk-1811616382.html
Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ Донецка в час пик
Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ Донецка в час пик - РИА Новости, 23.08.2022
Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ Донецка в час пик
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинские войска подвергли массированному обстрелу центр Донецка в час пик, чтобы причинить... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:37
2022-08-23T16:37
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
донецк (днр)
донецкая народная республика
калининский район
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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинские войска подвергли массированному обстрелу центр Донецка в час пик, чтобы причинить больший ущерб гражданскому населению.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых. Позднее украинские войска обстреляли Кировский район города.Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка использовались снаряды "натовского" калибра, поэтому Запад причастен к уничтожению гражданских массивов города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, калининский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Денис Пушилин, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Калининский район
16:37 23.08.2022
 
Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ Донецка в час пик

Глава ЛНР Пасечник: ВСУ обстреляли Донецк в час пик, чтобы причинить больший ущерб жителям

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинские войска подвергли массированному обстрелу центр Донецка в час пик, чтобы причинить больший ущерб гражданскому населению.
"Украинские националисты в очередной раз подвергли массированному обстрелу столицу Донецкой Народной Республики. Удар по самому центру города был нанесен в час пик с единственной целью — причинить как можно больший ущерб гражданскому населению", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых. Позднее украинские войска обстреляли Кировский район города.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка использовались снаряды "натовского" калибра, поэтому Запад причастен к уничтожению гражданских массивов города.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Денис ПушилинДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаКалининский район
 
 
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