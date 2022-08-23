Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ Донецка в час пик
Глава ЛНР Пасечник: ВСУ обстреляли Донецк в час пик, чтобы причинить больший ущерб жителям
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинские войска подвергли массированному обстрелу центр Донецка в час пик, чтобы причинить больший ущерб гражданскому населению.
"Украинские националисты в очередной раз подвергли массированному обстрелу столицу Донецкой Народной Республики. Удар по самому центру города был нанесен в час пик с единственной целью — причинить как можно больший ущерб гражданскому населению", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых. Позднее украинские войска обстреляли Кировский район города.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка использовались снаряды "натовского" калибра, поэтому Запад причастен к уничтожению гражданских массивов города.