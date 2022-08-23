https://ria.ru/20220823/donetsk-1811616382.html

Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ Донецка в час пик

Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ Донецка в час пик - РИА Новости, 23.08.2022

Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ Донецка в час пик

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинские войска подвергли массированному обстрелу центр Донецка в час пик, чтобы причинить... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:37

2022-08-23T16:37

2022-08-23T16:37

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

денис пушилин

донецк (днр)

донецкая народная республика

калининский район

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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинские войска подвергли массированному обстрелу центр Донецка в час пик, чтобы причинить больший ущерб гражданскому населению.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых. Позднее украинские войска обстреляли Кировский район города.Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка использовались снаряды "натовского" калибра, поэтому Запад причастен к уничтожению гражданских массивов города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

калининский район

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, калининский район