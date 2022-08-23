https://ria.ru/20220823/dominirovanie-1811446723.html

"Кентавр" или BA.5? Какой коронавирус может доминировать осенью

"Кентавр" или BA.5? Какой коронавирус может доминировать осенью - РИА Новости, 23.08.2022

"Кентавр" или BA.5? Какой коронавирус может доминировать осенью

В России отмечается рост заболеваемости COVID-19. Как эволюционирует коронавирус и какой из его подвариантов может преобладать в стране осенью, рассказал в... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T02:15

2022-08-23T02:15

2022-08-23T02:15

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

николай крючков

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В России отмечается рост заболеваемости COVID-19. Как эволюционирует коронавирус и какой из его подвариантов может преобладать в стране осенью, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.Он пояснил, что эволюция вируса SARS-CoV-2 продолжается, сейчас идет противостояние его подлиний.По его прогнозу, "кентавр" может приобрести эпидемиологическое значение в конце сентября — начале октября."Еще один кандидат (на широкое распространение) в России —BA.4.6, это уже ответвление подварианта "омикрона" BA.4", —добавил специалист.Он перечислил подварианты омикрон-штамма коронавируса, которые, по его прогнозу, могут осенью претендовать на доминирование. По словам Крючкова, это "кентавр", BA.4.6 и BA.5.По его словам, не исключено, что к октябрю могут появиться новые подварианты "омикрона" или "потомок" одного из предыдущих штаммов, например, "дельты".При этом нужно помнить, добавил Крючков, что постоянное снижение патогенности эволюционно не предопределено и есть вероятность появления более патогенных и летальных подлиний."Например, тот же BA.5 и, возможно, "кентавр" являются несколько более патогенными, чем исходные линии "омикрона". Летальность и патогенность новых подлиний могут варьироваться в довольно широких пределах, особенно если на горизонте появится и распространится потомок уже не омикрон-линии, а, например, более патогенной ранней линии, допустим, "дельта", или какой-то рекомбинантный вариант (гибрид двух разных штаммов. — Прим. ред.). В таком случае патогенность может заметно возрасти", — предупредил Крючков.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

https://ria.ru/20220724/kentavr-1804581449.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, николай крючков