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"Кентавр" или BA.5? Какой коронавирус может доминировать осенью
"Кентавр" или BA.5? Какой коронавирус может доминировать осенью - РИА Новости, 23.08.2022
"Кентавр" или BA.5? Какой коронавирус может доминировать осенью
В России отмечается рост заболеваемости COVID-19. Как эволюционирует коронавирус и какой из его подвариантов может преобладать в стране осенью, рассказал в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T02:15
2022-08-23T02:15
2022-08-23T02:15
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
николай крючков
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В России отмечается рост заболеваемости COVID-19. Как эволюционирует коронавирус и какой из его подвариантов может преобладать в стране осенью, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.Он пояснил, что эволюция вируса SARS-CoV-2 продолжается, сейчас идет противостояние его подлиний.По его прогнозу, "кентавр" может приобрести эпидемиологическое значение в конце сентября — начале октября."Еще один кандидат (на широкое распространение) в России —BA.4.6, это уже ответвление подварианта "омикрона" BA.4", —добавил специалист.Он перечислил подварианты омикрон-штамма коронавируса, которые, по его прогнозу, могут осенью претендовать на доминирование. По словам Крючкова, это "кентавр", BA.4.6 и BA.5.По его словам, не исключено, что к октябрю могут появиться новые подварианты "омикрона" или "потомок" одного из предыдущих штаммов, например, "дельты".При этом нужно помнить, добавил Крючков, что постоянное снижение патогенности эволюционно не предопределено и есть вероятность появления более патогенных и летальных подлиний."Например, тот же BA.5 и, возможно, "кентавр" являются несколько более патогенными, чем исходные линии "омикрона". Летальность и патогенность новых подлиний могут варьироваться в довольно широких пределах, особенно если на горизонте появится и распространится потомок уже не омикрон-линии, а, например, более патогенной ранней линии, допустим, "дельта", или какой-то рекомбинантный вариант (гибрид двух разных штаммов. — Прим. ред.). В таком случае патогенность может заметно возрасти", — предупредил Крючков.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
https://ria.ru/20220724/kentavr-1804581449.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, николай крючков
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Николай Крючков
"Кентавр" или BA.5? Какой коронавирус может доминировать осенью
Иммунолог Крючков заявил о риске доминирования вариантов коронавируса "кентавр" и BA.4.6
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
В России отмечается рост заболеваемости COVID-19. Как эволюционирует коронавирус и какой из его подвариантов может преобладать в стране осенью, рассказал
в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Он пояснил, что эволюция вируса SARS-CoV-2 продолжается, сейчас идет противостояние его подлиний.
"По официальным данным, у нас в стране идет процесс окончательного вытеснения BA.2 линии "омикрона" двумя подлиниями: BA.4 и BA.5. Не имеющий к ним прямого отношения подвариант омикрон-штамма "кентавр" тоже обнаружен в России. Это подлиния BA.2.75, но она пока мощности не набрала", — уточнил иммунолог.
По его прогнозу, "кентавр" может приобрести эпидемиологическое значение в конце сентября — начале октября.
"Еще один кандидат (на широкое распространение) в России
—BA.4.6, это уже ответвление подварианта "омикрона" BA.4", —добавил специалист.
Он перечислил подварианты омикрон-штамма коронавируса, которые, по его прогнозу, могут осенью претендовать на доминирование. По словам Крючкова, это "кентавр", BA.4.6 и BA.5.
"Среди наиболее серьезных кандидатов на доминирование во время осенней волны в России я бы выделил "кентавр" и BA.4.6. Что касается текущих подлиний — BA.4 и BA.5, —из них наиболее сильна BA.5, она сейчас активно распространяется и, думаю, в этом противостоянии она тоже поучаствует. Еще неизвестно, какая из этих трех подлиний будет наиболее успешна в эволюционном плане", — пояснил иммунолог.
По его словам, не исключено, что к октябрю могут появиться новые подварианты "омикрона" или "потомок" одного из предыдущих штаммов, например, "дельты".
При этом нужно помнить, добавил Крючков, что постоянное снижение патогенности эволюционно не предопределено и есть вероятность появления более патогенных и летальных подлиний.
"Например, тот же BA.5 и, возможно, "кентавр" являются несколько более патогенными, чем исходные линии "омикрона". Летальность и патогенность новых подлиний могут варьироваться в довольно широких пределах, особенно если на горизонте появится и распространится потомок уже не омикрон-линии, а, например, более патогенной ранней линии, допустим, "дельта", или какой-то рекомбинантный вариант (гибрид двух разных штаммов. — Прим. ред.). В таком случае патогенность может заметно возрасти", — предупредил Крючков
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