https://ria.ru/20220823/dnr-1811700384.html

ВСУ обстреляли Горловку из "Градов"

ВСУ обстреляли Горловку из "Градов" - РИА Новости, 23.08.2022

ВСУ обстреляли Горловку из "Градов"

Украинские войска в 21.23 обстреляли Горловку из "Градов", выпущено пять ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T21:54

2022-08-23T21:54

2022-08-23T21:54

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска в 21.23 обстреляли Горловку из "Градов", выпущено пять ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Горловка: выпущено 5 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, украина