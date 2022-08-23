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ВСУ обстреляли Горловку из "Градов"
ВСУ обстреляли Горловку из "Градов" - РИА Новости, 23.08.2022
ВСУ обстреляли Горловку из "Градов"
Украинские войска в 21.23 обстреляли Горловку из "Градов", выпущено пять ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T21:54
2022-08-23T21:54
2022-08-23T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска в 21.23 обстреляли Горловку из "Градов", выпущено пять ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Горловка: выпущено 5 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина
ВСУ обстреляли Горловку из "Градов"
Представительство ДНР: украинские боевики выпустили по Горловке пять ракет из "Градов"