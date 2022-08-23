Украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска во вторник за 50 минут выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.10 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 20.00 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Также представительство зафиксировало обстрелы поселка Новобахмутовка - шесть мин калибром 120 миллиметров в 18.30 и Зайцево - пять снарядов калибром 122 миллиметра в 19.50.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.