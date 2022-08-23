https://ria.ru/20220823/dnr-1811693069.html

Украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 23.08.2022

Украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска во вторник за 50 минут выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T20:45

2022-08-23T20:45

2022-08-23T20:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

украина

нато

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска во вторник за 50 минут выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.10 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 20.00 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также представительство зафиксировало обстрелы поселка Новобахмутовка - шесть мин калибром 120 миллиметров в 18.30 и Зайцево - пять снарядов калибром 122 миллиметра в 19.50.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

макеевка

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), макеевка, украина, нато