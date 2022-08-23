https://ria.ru/20220823/dnr-1811690453.html
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики - РИА Новости, 23.08.2022
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики
Шестеро военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, 12 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T20:26
2022-08-23T20:26
2022-08-23T20:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Шестеро военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, 12 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость шесть защитников Донецкой Народной Республики погибли, двенадцать получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале народной милиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики
Народная милиция сообщила о гибели шестерых военнослужащих ДНР за сутки, 12 раненых