https://ria.ru/20220823/dnr-1811690201.html

ВСУ выпустили по ДНР более 120 боеприпасов за сутки

ВСУ выпустили по ДНР более 120 боеприпасов за сутки - РИА Новости, 23.08.2022

ВСУ выпустили по ДНР более 120 боеприпасов за сутки

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 120 боеприпасов по семи населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T20:24

2022-08-23T20:24

2022-08-23T20:24

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 120 боеприпасов по семи населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) в ДНР, противник выпустил более 120 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР в Telegram-канале ведомства.Сообщается, что огонь велся по районам семи населенных пунктов республики. В результате обстрелов четыре мирных жителя погибли, еще 12 получили ранения. Повреждены 22 домостроения и шесть объектов гражданской инфраструктуры, сообщили в Народной милиции ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, сцкк