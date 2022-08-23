https://ria.ru/20220823/dnr-1811690201.html
ВСУ выпустили по ДНР более 120 боеприпасов за сутки
ВСУ выпустили по ДНР более 120 боеприпасов за сутки - РИА Новости, 23.08.2022
ВСУ выпустили по ДНР более 120 боеприпасов за сутки
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 120 боеприпасов по семи населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T20:24
2022-08-23T20:24
2022-08-23T20:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806211013_0:278:3144:2047_1920x0_80_0_0_cea4408018b6c05c5eabcecb5564ceff.jpg
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 120 боеприпасов по семи населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) в ДНР, противник выпустил более 120 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР в Telegram-канале ведомства.Сообщается, что огонь велся по районам семи населенных пунктов республики. В результате обстрелов четыре мирных жителя погибли, еще 12 получили ранения. Повреждены 22 домостроения и шесть объектов гражданской инфраструктуры, сообщили в Народной милиции ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806211013_240:235:2656:2047_1920x0_80_0_0_0ce9d2db48a0e2c093fd759fa649f94b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ выпустили по ДНР более 120 боеприпасов за сутки
Народная милиция: украинские боевики выпустили более 120 боеприпасов по ДНР за сутки