https://ria.ru/20220823/dnr-1811645051.html
ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району Донецка
ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 23.08.2022
ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району Донецка
Украинские войска в 17.20 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:51
2022-08-23T17:51
2022-08-23T17:51
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Мэр Донецка Алексей Кулемзин во вторник сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza.В штабе территориальной обороны ДНР ранее сообщили, что число погибших при обстреле Донецка украинскими войсками возросло до четырех человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика
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ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району Донецка