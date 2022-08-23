https://ria.ru/20220823/dnr-1811645051.html

ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району Донецка

ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 23.08.2022

ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району Донецка

Украинские войска в 17.20 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:51

2022-08-23T17:51

2022-08-23T17:51

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863190535620eec913fdcd051d215403.jpg

ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Мэр Донецка Алексей Кулемзин во вторник сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza.В штабе территориальной обороны ДНР ранее сообщили, что число погибших при обстреле Донецка украинскими войсками возросло до четырех человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика