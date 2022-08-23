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ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 23.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району Донецка
ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 23.08.2022
ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району Донецка
Украинские войска в 17.20 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:51
2022-08-23T17:51
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Мэр Донецка Алексей Кулемзин во вторник сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza.В штабе территориальной обороны ДНР ранее сообщили, что число погибших при обстреле Донецка украинскими войсками возросло до четырех человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика
17:51 23.08.2022
 
ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.20 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин во вторник сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza.
В штабе территориальной обороны ДНР ранее сообщили, что число погибших при обстреле Донецка украинскими войсками возросло до четырех человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Куйбышевский районДонецкая Народная Республика
 
 
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