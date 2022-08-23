https://ria.ru/20220823/diversanty-1811588513.html
МИД ДНР: в ЕС создали центры подготовки диверсантов для операций в Донбассе
МИД ДНР: в ЕС создали центры подготовки диверсантов для операций в Донбассе - РИА Новости, 23.08.2022
МИД ДНР: в ЕС создали центры подготовки диверсантов для операций в Донбассе
Власти Чехии создали на своей территории центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного гражданского населения Донбасса, сообщил во... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:44
2022-08-23T15:44
2022-08-23T16:39
в мире
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Власти Чехии создали на своей территории центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного гражданского населения Донбасса, сообщил во вторник журналистам первый заместитель министра иностранных дел Донецкой Народной республики Сергей Переседа."Отдельно нужно отметить недопустимость той позиции, которую заняли власти Чешской Республики. По факту, они создали у себя центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного гражданского населения Донбасса. И все это под кураторством западных инструкторов. Происходит вопиющее: на территории военных баз стран Европейского союза обучают наемников и диверсантов из третьих государств", - сказал Переседа.
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донбасс
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Они создали центр подготовки террористов" – представитель ДНР о действиях властей Чехии
Власти Чехии создали на своей территории центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного гражданского населения Донбасса, сообщил во вторник журналистам первый заместитель министра иностранных дел Донецкой Народной республики Сергей Переседа.
2022-08-23T15:44
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, донбасс
В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс
15:44 23.08.2022 (обновлено: 16:39 23.08.2022)
МИД ДНР: в ЕС создали центры подготовки диверсантов для операций в Донбассе
Власти ДНР: в ЕС созданы центры подготовки диверсантов-террористов для действий в Донбассе