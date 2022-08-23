https://ria.ru/20220823/diversanty-1811588513.html

МИД ДНР: в ЕС создали центры подготовки диверсантов для операций в Донбассе

МИД ДНР: в ЕС создали центры подготовки диверсантов для операций в Донбассе - РИА Новости, 23.08.2022

МИД ДНР: в ЕС создали центры подготовки диверсантов для операций в Донбассе

Власти Чехии создали на своей территории центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного гражданского населения Донбасса, сообщил во... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:44

2022-08-23T15:44

2022-08-23T16:39

в мире

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Власти Чехии создали на своей территории центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного гражданского населения Донбасса, сообщил во вторник журналистам первый заместитель министра иностранных дел Донецкой Народной республики Сергей Переседа."Отдельно нужно отметить недопустимость той позиции, которую заняли власти Чешской Республики. По факту, они создали у себя центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного гражданского населения Донбасса. И все это под кураторством западных инструкторов. Происходит вопиющее: на территории военных баз стран Европейского союза обучают наемников и диверсантов из третьих государств", - сказал Переседа.

https://ria.ru/20220823/diversant-1811562649.html

донецкая народная республика

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Они создали центр подготовки террористов" – представитель ДНР о действиях властей Чехии Власти Чехии создали на своей территории центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного гражданского населения Донбасса, сообщил во вторник журналистам первый заместитель министра иностранных дел Донецкой Народной республики Сергей Переседа. 2022-08-23T15:44 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донбасс