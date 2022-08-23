Рейтинг@Mail.ru
МИД ДНР: в ЕС создали центры подготовки диверсантов для операций в Донбассе - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/diversanty-1811588513.html
МИД ДНР: в ЕС создали центры подготовки диверсантов для операций в Донбассе
МИД ДНР: в ЕС создали центры подготовки диверсантов для операций в Донбассе - РИА Новости, 23.08.2022
МИД ДНР: в ЕС создали центры подготовки диверсантов для операций в Донбассе
Власти Чехии создали на своей территории центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного гражданского населения Донбасса, сообщил во... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:44
2022-08-23T16:39
в мире
донецкая народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811613278_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7710a7c2f53743bf5d142c407c485958.jpg
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Власти Чехии создали на своей территории центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного гражданского населения Донбасса, сообщил во вторник журналистам первый заместитель министра иностранных дел Донецкой Народной республики Сергей Переседа."Отдельно нужно отметить недопустимость той позиции, которую заняли власти Чешской Республики. По факту, они создали у себя центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного гражданского населения Донбасса. И все это под кураторством западных инструкторов. Происходит вопиющее: на территории военных баз стран Европейского союза обучают наемников и диверсантов из третьих государств", - сказал Переседа.
https://ria.ru/20220823/diversant-1811562649.html
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Они создали центр подготовки террористов" – представитель ДНР о действиях властей Чехии
Власти Чехии создали на своей территории центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного гражданского населения Донбасса, сообщил во вторник журналистам первый заместитель министра иностранных дел Донецкой Народной республики Сергей Переседа.
2022-08-23T15:44
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811613278_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eb8162a351fccc2d8273ffbb3a2c8d07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донбасс
В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс
15:44 23.08.2022 (обновлено: 16:39 23.08.2022)
 
МИД ДНР: в ЕС создали центры подготовки диверсантов для операций в Донбассе

Власти ДНР: в ЕС созданы центры подготовки диверсантов-террористов для действий в Донбассе

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Власти Чехии создали на своей территории центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного гражданского населения Донбасса, сообщил во вторник журналистам первый заместитель министра иностранных дел Донецкой Народной республики Сергей Переседа.
"Отдельно нужно отметить недопустимость той позиции, которую заняли власти Чешской Республики. По факту, они создали у себя центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного гражданского населения Донбасса. И все это под кураторством западных инструкторов. Происходит вопиющее: на территории военных баз стран Европейского союза обучают наемников и диверсантов из третьих государств", - сказал Переседа.
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 14:46
Украинский диверсант, планировавший теракт на референдуме, сдался МГБ ДНР
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала