https://ria.ru/20220823/dezinformatsiya-1811421019.html

Как жить в век дезинформации? Американцы не знают

Как жить в век дезинформации? Американцы не знают - РИА Новости, 23.08.2022

Как жить в век дезинформации? Американцы не знают

Этот материал в журнале American Thinker интересен как минимум тем, что приводит дату начала века дезинформации: 2010-й или около того. Начиная примерно с этого РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T08:00

2022-08-23T08:00

2022-08-23T08:01

технологии

сша

украина

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Этот материал в журнале American Thinker интересен как минимум тем, что приводит дату начала века дезинформации: 2010-й или около того. Начиная примерно с этого момента каждый… не только американец, а вообще человек имеет массу проблем. Потому что когда вранье вокруг дошло до нынешней точки, говорит статья, то для всякого и каждого возникли "значительные затруднения в принятии решений" — каких угодно решений, повседневных, простых. И заголовок: "Как жить в век дезинформации".Но вранье — это не только обработка мозгов фактами, это еще и обработка их оценками фактов. На эту тему вторая статья — в еще одном издании из США The American Conservative. Называется она "Америка проиграла культурную войну", то есть войну ценностей.Здесь, наверное, надо сказать, что за последние годы правый фланг американской мысли выстроил мощную систему СМИ, и каждое со своей специализацией. Daily Signal — система быстрого реагирования на внутренние решения властей, The National Interest — скорее о внешней политике — и еще многие. Но самые интересные из них — те, с которых мы начали разговор, потому что они постоянно заглядывают в новый век для всего человечества и предлагают какие-то решения на будущее. Если бы этих СМИ не было, то мы бы сегодня так и продолжали думать, что США и весь прочий Запад наглухо зашли в тупик во всех смыслах, даже не пытаются оттуда выбраться и даже не понимают, что это тупик. Но все не совсем так: кто-то все понимает и что-то пытается хотя бы сказать.Правда, прямой ответ на поставленный вопрос — как жить в век дезинформации — у автора легким не выглядит. Он заявляет: надо верить в Бога. Если есть вечная жизнь после смерти, то у вас одна модель существования и поведения, а если нет — то все можно, в том числе врать без перерыва, раз уж для распространения дезинформации появились невиданные возможности.И это, конечно, хорошо и правильно, но все-таки человек и сам должен не плошать — по известной поговорке. Иначе происходит нечто очень неприятное, и об этом второй материал — о проигрыше войны ценностей. Там говорится о том, что происходит с обществом, когда обработка мозгов переходит какие-то пределы.А происходит вот что: человек отключается — если не от внешнего мира, то от общества и его институтов и служб. То есть общество перестает таковым быть. Дословно так: "В 2022 году доверие к Верховному суду упало на треть, до 25 процентов. Только одна четверть страны сохраняет высокую уверенность в институте президентства, а доверие к конгрессу упало до семи процентов, то есть ему верит один из 14 американцев. Один из шести испытывает доверие к газетам и только один из девяти — к телевизионным новостям".И еще бы это было иначе. Вот пример: что произошло на днях во Флориде? Тридцать агентов ФБР утащили несколько коробок документов в порядке законной процедуры по возвращению нелегально хранившихся там государственных секретов — или то был беспрецедентный рейд на дом и офис главного политического соперника нынешнего президента страны? Где здесь правда, а где ложь?Давайте посмотрим, что перед нами за феномен. Приход любого нового века всегда сопровождается радостными кликами бешеных энтузиастов. Пик энтузиазма был, на взгляд, в 1990-е, когда стало понятно, что такое интернет, хотя еще один всплеск был заметен с началом распространения "интернета на ходу", то есть смартфонов: это, видимо, и есть тот самый 2010 год. Общая идея оптимистов была в том, что это же очень хорошо, когда каждый житель Земли может получать какие угодно факты буквально там, где стоит, и в момент возникновения этих фактов.Но это прекрасное техническое новшество совпало с пиком иллюзий тех, кто думал, что вот теперь человеческими обществами можно будет управлять из единого центра по всей планете, притом что информационный век не обязан быть веком правды, ложь тоже сойдет. Ложь какая угодно, на любые темы — прежде всего на темы, которыми раньше занималась наука (климатология, медицина и прочие). Но еще есть политика и конфликты.И вот мы наблюдаем сегодня уникальный феномен по поводу всех и всяких событий на Украине. Дело даже не в масштабах дезинформации, исходящей из Киева/Вашингтона по поводу происходящего. А в том, что во все века ложь считалась как бы допустимым орудием при разрешении конфликтов, но она все-таки играла вспомогательную роль. То есть были цели конфликта, которые достигались боевыми действиями, а помогала этим боевым действиям не только кавалерия и артиллерия, а еще и психологическая обработка.Однако Украина показала нам нечто невероятное: когда основным средством становится именно ложь, то есть все главное происходит на информационном фронте, который проходит по всему миру. А живые люди на реальной земле, то есть украинские солдаты, должны устраивать самоубийственные и никакого чисто военного смысла не имеющие акции, чтобы создавать нужную дезинформационную картинку.И не то чтобы весь мир (а скорее — организаторы этой гигантской дезинформации) в итоге загнал себя и свои общества с государствами в тот самый тупик, когда там никто уже никому не доверяет. Отчего? А не все поверили. Как по внутриамериканским темам, так и по украинским. Кто-то перестарался. Вот такие на сегодняшний день итоги прихода "информационного мира".Но все-таки — как жить в мире дезинформации, когда уже не разберешь, где правда? Автор статьи в American Thinker высказывает на эту тему одну хорошую мысль, которую можно применить на практике. Вот такую: в новый век изменился смысл образования. Раньше это был процесс обретения знаний. Теперь образование — это когда детей учат отличать правдивую информацию от ложной.А что, это правильно. Сегодня, если человек хочет оставаться человеком, ему придется с детства — или уже в зрелом возрасте, на ходу — учиться анализировать тонны информации, рушащейся на его голову. Иначе будет как с американцами, которые уже никому не доверяют.

https://ria.ru/20220822/putin-1811213427.html

https://ria.ru/20220310/smi-1777398457.html

https://ria.ru/20220704/lavrov-1800117922.html

https://ria.ru/20220818/ssha-1810379995.html

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технологии, сша, украина, федеральное бюро расследований сша