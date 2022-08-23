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Роспотребнадзор оценил качество воздуха около рязанского поселка Деулино

Роспотребнадзор оценил качество воздуха около рязанского поселка Деулино - РИА Новости, 23.08.2022

Роспотребнадзор оценил качество воздуха около рязанского поселка Деулино

Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе при въезде в поселок Деулино Рязанской области превышена в 2,8 раза из-за лесных пожаров,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T20:42

2022-08-23T20:42

2022-08-23T20:42

здоровье - общество

павел малков

рязанская область

рязанский район

природные пожары в россии

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БРЯНСК, 23 авг – РИА Новости. Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе при въезде в поселок Деулино Рязанской области превышена в 2,8 раза из-за лесных пожаров, следует из сообщения Роспотребнадзора по региону."По представленным ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" результатам лабораторных исследований, при въезде в поселок Деулино Рязанского района установлено превышение содержания предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе мелкодисперстных взвешенных частиц МР2,5 в 2,8 раза", - говорится в сообщении.В воскресенье в Рязанской области из-за близости пожаров эвакуировали деревню Ольгино. Вечером врио губернатора Павел Малков объявил об эвакуации поселка Голованово. Группировки смогли отстоять поселок Деулино – сначала там планировали провести частичную эвакуацию, но огонь удалось сбить, эвакуацию отменили.

рязанская область

рязанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, павел малков, рязанская область, рязанский район, природные пожары в россии