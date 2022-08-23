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Роспотребнадзор оценил качество воздуха около рязанского поселка Деулино - РИА Новости, 23.08.2022
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Роспотребнадзор оценил качество воздуха около рязанского поселка Деулино
Роспотребнадзор оценил качество воздуха около рязанского поселка Деулино - РИА Новости, 23.08.2022
Роспотребнадзор оценил качество воздуха около рязанского поселка Деулино
Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе при въезде в поселок Деулино Рязанской области превышена в 2,8 раза из-за лесных пожаров,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T20:42
2022-08-23T20:42
здоровье - общество
павел малков
рязанская область
рязанский район
природные пожары в россии
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БРЯНСК, 23 авг – РИА Новости. Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе при въезде в поселок Деулино Рязанской области превышена в 2,8 раза из-за лесных пожаров, следует из сообщения Роспотребнадзора по региону."По представленным ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" результатам лабораторных исследований, при въезде в поселок Деулино Рязанского района установлено превышение содержания предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе мелкодисперстных взвешенных частиц МР2,5 в 2,8 раза", - говорится в сообщении.В воскресенье в Рязанской области из-за близости пожаров эвакуировали деревню Ольгино. Вечером врио губернатора Павел Малков объявил об эвакуации поселка Голованово. Группировки смогли отстоять поселок Деулино – сначала там планировали провести частичную эвакуацию, но огонь удалось сбить, эвакуацию отменили.
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здоровье - общество, павел малков, рязанская область, рязанский район, природные пожары в россии
Здоровье - Общество, Павел Малков, Рязанская область, Рязанский район, Природные пожары в России
20:42 23.08.2022
 
Роспотребнадзор оценил качество воздуха около рязанского поселка Деулино

Роспотребнадзор: воздух у рязанского поселка Деулино почти втрое грязнее допустимых норм

© РИА Новости / Валерий МельниковПожар в лесном массиве в Рязанской области
Пожар в лесном массиве в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Пожар в лесном массиве в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 23 авг – РИА Новости. Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе при въезде в поселок Деулино Рязанской области превышена в 2,8 раза из-за лесных пожаров, следует из сообщения Роспотребнадзора по региону.
"По представленным ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" результатам лабораторных исследований, при въезде в поселок Деулино Рязанского района установлено превышение содержания предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе мелкодисперстных взвешенных частиц МР2,5 в 2,8 раза", - говорится в сообщении.
В воскресенье в Рязанской области из-за близости пожаров эвакуировали деревню Ольгино. Вечером врио губернатора Павел Малков объявил об эвакуации поселка Голованово. Группировки смогли отстоять поселок Деулино – сначала там планировали провести частичную эвакуацию, но огонь удалось сбить, эвакуацию отменили.
Смог в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
1 из 8

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

Прохожие на одной из улиц в Москве
2 из 8

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

Автомобильное движение на проспекте Мира в Москве
3 из 8

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

Памятник Петру I (В ознаменование 300-летия российского флота, скульптор Зураб Церетелли) в Москве
4 из 8

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

Женщина в защитной маске на одной из улиц в Москве
5 из 8

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

Гостиница Космос в Москве
6 из 8

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

Кутафья башня Московского Кремля
7 из 8

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

Женщина в защитной маске на одной из улиц в Москве
8 из 8

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 8

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 8

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здоровье - ОбществоПавел МалковРязанская областьРязанский районПриродные пожары в России
 
 
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