https://ria.ru/20220823/demografiya-1811695590.html

Более 4 тысяч ростовчан подали заявки на учебу по нацпроекту "Демография"

Более 4 тысяч ростовчан подали заявки на учебу по нацпроекту "Демография" - РИА Новости, 23.08.2022

Более 4 тысяч ростовчан подали заявки на учебу по нацпроекту "Демография"

Более 4 тысяч жителей Ростова-на-Дону подали заявки на обучение по нацпроекту "Демография", часть из них уже приступила к освоению востребованных... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T21:05

2022-08-23T21:05

2022-08-23T21:05

ростовская область

общество

россия

нацпроекты

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Более 4 тысяч жителей Ростова-на-Дону подали заявки на обучение по нацпроекту "Демография", часть из них уже приступила к освоению востребованных специальностей, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.Так, по данным Логвиненко, наиболее популярными направлениями оказались: Data-аналитик, 1С-программист, специалист по тестированию в области информационных технологий, SMM-специалист, специалист маркетплейсов.Программа бесплатного переобучения нацпроекта "Демография" стартовала в России 28 марта. Всего в этом году пройти обучение смогут не менее 345 тысяч человек.Пройти бесплатное обучение могут граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей в возрасте до семи лет включительно.Обучение доступно и отдельным категориям молодежи в возрасте до 35 лет включительно, а также безработным, зарегистрированным в центрах занятости, и работникам, находящимся под риском увольнения.

https://ria.ru/20220823/marafon-1811646155.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, нацпроекты