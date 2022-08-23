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В Роспотребнадзоре рассказали, как коронавирус может передаться через рыбу - РИА Новости, 23.08.2022
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Распространение коронавируса
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В Роспотребнадзоре рассказали, как коронавирус может передаться через рыбу
В Роспотребнадзоре рассказали, как коронавирус может передаться через рыбу - РИА Новости, 23.08.2022
В Роспотребнадзоре рассказали, как коронавирус может передаться через рыбу
Рыбы, креветки и морские гребешки не болеют коронавирусом, но если морепродукты разделывал, готовил и упаковывал человек с COVID-19, то они могут быть... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T03:13
2022-08-23T06:49
распространение коронавируса
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здоровье - общество
китай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Рыбы, креветки и морские гребешки не болеют коронавирусом, но если морепродукты разделывал, готовил и упаковывал человек с COVID-19, то они могут быть загрязнены вирусом, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае ПЦР-тесты начали брать даже у морских обитателей – рыб, креветок, крабов, на прилавки морепродукты пропускают только после проверки.Он отметил, что сама по себе рыба, креветка или морской гребешок коронавирусом не болеют.По словам специалиста, основной путь передачи коронавируса – воздушно-капельный, через пищевые продукты он не передается, но если вирус попал на еду от больного, то человек может заразиться.
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общество, здоровье - общество, китай, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Китай, Коронавирус COVID-19
03:13 23.08.2022 (обновлено: 06:49 23.08.2022)
 
В Роспотребнадзоре рассказали, как коронавирус может передаться через рыбу

Биолог Семенов: заражение COVID через рыбу возможно, если фасовщик не носил маску

© Fotolia / Jeanette DietlПриготовление рыбы
Приготовление рыбы - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Fotolia / Jeanette Dietl
Приготовление рыбы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Рыбы, креветки и морские гребешки не болеют коронавирусом, но если морепродукты разделывал, готовил и упаковывал человек с COVID-19, то они могут быть загрязнены вирусом, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае ПЦР-тесты начали брать даже у морских обитателей – рыб, креветок, крабов, на прилавки морепродукты пропускают только после проверки.
"Рыба и морепродукты чаще всего попадают к нам на стол в замороженном виде или по холодовой цепи. И в этих условиях, если рыбу или креветок, моллюсков разделывал, готовил и паковал человек, больной коронавирусом, который не носит маску, а чихает на все вокруг, то, конечно, контаминация (загрязнение) вирусом будет", - сказал Семенов.
Он отметил, что сама по себе рыба, креветка или морской гребешок коронавирусом не болеют.
По словам специалиста, основной путь передачи коронавируса – воздушно-капельный, через пищевые продукты он не передается, но если вирус попал на еду от больного, то человек может заразиться.
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