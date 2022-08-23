https://ria.ru/20220823/covid-19-1811455895.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как коронавирус может передаться через рыбу

В Роспотребнадзоре рассказали, как коронавирус может передаться через рыбу - РИА Новости, 23.08.2022

В Роспотребнадзоре рассказали, как коронавирус может передаться через рыбу

Рыбы, креветки и морские гребешки не болеют коронавирусом, но если морепродукты разделывал, готовил и упаковывал человек с COVID-19, то они могут быть... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T03:13

2022-08-23T03:13

2022-08-23T06:49

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

китай

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Рыбы, креветки и морские гребешки не болеют коронавирусом, но если морепродукты разделывал, готовил и упаковывал человек с COVID-19, то они могут быть загрязнены вирусом, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае ПЦР-тесты начали брать даже у морских обитателей – рыб, креветок, крабов, на прилавки морепродукты пропускают только после проверки.Он отметил, что сама по себе рыба, креветка или морской гребешок коронавирусом не болеют.По словам специалиста, основной путь передачи коронавируса – воздушно-капельный, через пищевые продукты он не передается, но если вирус попал на еду от больного, то человек может заразиться.

https://ria.ru/20220823/dominirovanie-1811446723.html

китай

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общество, здоровье - общество, китай, коронавирус covid-19